10 Geheimnisse von Judith Williams





1. Zunächst will Judith Williams nicht bei "Die Höhle der Löwen" mitmachen, da ihr die für einen Investor notwendige betriebswirtschaftliche Erfahrung fehlt. Erst ihr Mann kann sie überreden.

2. Ihre wohl erfolgreichste Investition in der Show: Der knapp zehn Euro teure Pony-Puffin, ein Silikonstöpsel für voluminöse Zöpfe.

3. Nach ihrem Gesangsstudium in Köln absolvierte Williams eine Ballettausbildung an der renommierten Royal Academy of Music in London.

4. Bevor es mit ihrem Mann klappte, nutzte Williams eine andere Möglichkeit: Da sie privat sehr schüchtern ist, war sie auf einem Dating-Portal angemeldet.

5. Die erfolgreiche Unternehmerin lebt in einer Villa in Herrsching am Ammersee. Wenn sie mal einen freien Abend hat, geht sie gerne am See spazieren.

6. Williams eifert zunächst ihrem Vater Daniel, einem Opernsänger, nach und hat einige Erfolge als Sopranistin in Musicals. Nach einer Hormontherapie muss sie ihren Traumberuf aufgeben, da ihre Stimme dadurch gelitten hat.

7. Ihr Erfolg als Teleshopping-Verkäuferin bringt sie auf die Idee, ein eigenes Unternehmen zu gründen, das Schmuck und Kosmetik vertreibt.

8. Seit 2001 ist sie mit dem Schauspieler Alexander-Klaus Stecher verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter, die in den Filmen des vaters mitspielen durften.

9. Während Guardiola als Bayern-Trainer arbeitete, besuchen ihre Kinder die gleiche Schule. So kommt es zu einem peinlichen Erlebnis. Sie trägt ein T-Shirt mit dem Aufdruck: „Hass mich nicht, weil ich schön bin“. Sein Kommentar: "Nice shirt".

10. Ihre ersten TV-Auftritte absolviert sie beim Teleshopping-Kanal HSE24 neben Promis wie Uschi Glas, Udo Valz, René Koch und Rudolph Moshammer. Dank ihres Verkaufstalents bekommt sie bald eine eigene Sendung.