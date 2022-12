Katy Karrenbauer befriedigt im Container die Neugierde ihrer Mitbewohner:innen. Sie berichtet von einer Nacht mit einer Frau – eine einmalige Erfahrung für die Schauspielerin.

Die Schauspielerin Katy Karrenbauer wurde mit dem Serien-Hit "Hinter-Gittern" berühmt. Sie spielte dort eine lesbische Gefängnisinsassin – Grund genug, für ihre Mitbewohner:innen im Promi Big Brother Haus nachzufragen, ob Karrenbauer auch im echten Leben Frauen liebt.

Die 59-Jährige sagte in der Folge von Montagabend, dass sie Frauen toll finde, aber schon früh festgesellt habe, dass sie nicht auf Frauen stehe. "Ich habe das ausprobiert, aber es war nichts meins." Doch vor allem eine, will es genauer wissen: Micaela Schäfer ist sehr an der Vergangenheit von Katy Karrenbauer interessiert.

Katy Karrenbauer verbrachte eine Nacht mit einer Frau

Katy Karrenbauer erzählt von einer Erfahrung, die sie mit 20 oder 21 Jahren gemacht hat. "Mein Freund hatte zwei Frauen auf Ibiza kennengelernt – die traf er in Zürich wieder." Sie habe gleich gemerkt, dass die beiden ein Paar gewesen sind. Für einen kurzen Zeitraum habe sie mit den Frauen zusammengewohnt, berichtet Karrenbauer. Und die Frauen hätten an ihr Interesse gezeigt.

Mit einer der Frauen habe sie erst geknutscht. Nach einer wilden Kissenschlacht habe sie mit der Frau geschlafen. "Ich hatte damit keine Erfahrungen und ich habe immer nur überlegt, was ich mögen würde, wenn es ein Mann mit mir tut", beschreibt es Katy Karrenbauer. Die Frau habe Katy Karrenbauer als tolle Liebhaberin bezeichnet. Das habe sie verschreckt, weil sie ja damals einen Freund hatte.

Leute von heute Suki Waterhouse und Robert Pattinson zeigen sich erstmals öffentlich als Paar 1 von 100 Zurück Weiter 1 von 100 Zurück Weiter 5. Dezember 2022

Suki Waterhouse und Robert Pattinson zeigen sich erstmals öffentlich als Paar

Seit vier Jahren sind Model Suki Waterhouse und Schauspieler Robert Pattinson liiert, doch gemeinsame Auftritte auf dem roten Teppich gab es bisher nicht. Die beiden Briten halten ihr Privatleben so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Bei der Männer-Modenschau von Dior posierten Waterhouse und Pattinson nun erstmals gemeinsam für die Fotografen. Das Luxuslabel präsentierte im ägyptischen Gizeh seine Kollektion für Herbst-Winter 2023. Die Show fand unter freiem Himmel am Fuße der Pyramiden statt. Das dürfte auch Pattinsons sandige Schuhe erklären. Der 36-Jährige war bis 2017 mit der Sängerin FKA Twigs verlobt. Seit 2018 ist er nun mit Suki Waterhouse zusammen, die zuvor unter anderem Schauspieler Bradley Cooper datete. Mehr

Die 24-jährige Jennifer Iglesias kann sich nicht weiter an solchen Unterhaltungen beteiligen – sie musste das Promi Big Brother Haus am Montag verlassen.

Quelle:Promi Big Brother