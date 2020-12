Die Schwedische Schauspielerin Alicia Vikander bewundert den französischen Regisseur Assayas für seine Arbeit und freut sich auf die Zusammenarbeit.

Oscar-Preisträgerin Alicia Vikander (32, «The Danish Girl») und der französische Regisseur Olivier Assayas (65, «Zwischen den Zeilen») planen eine Fernsehserie.

Für den Pay-TV-Sender HBO werden sie «Irma Vep» drehen, wie das WarnerMedia bekanntgab. Schon lange bewundere sie Assayas und seine Arbeit, sagte Vikander in einer Mitteilung. Sie freue sich darauf, Teil des erweiterten Universums seines Kult-Klassikers «Irma Vep» zu werden.

Die Serie lehnt sich an Assayas' gleichnamige Komödie von 1996 an, in der Maggie Cheung die Hauptrolle spielte. Der Spielfilm drehte sich um eine Schauspielerin aus Hongkong, die in Frankreich ihr Debüt gibt. Sie soll den Vampir-Vamp in der Neuauflage eines Stummfilmklassikers spielen. Doch der Regisseur hat privat und beruflich Probleme und die Produktion versinkt im Chaos.

In der geplanten Serie spielt Vikander einen US-Filmstar namens Mira, der sich bei den Dreharbeiten in Frankreich immer mehr in der schrägen Rolle verliert. Die gebürtige Schwedin ist auch als Produzentin an Bord.

Erst kürzlich hatte Vikander ein weiteres TV-Projekt verkündet. Als Hauptdarstellerin und Produzentin will sie den Hitchcock-Thriller «Bei Anruf Mord» als Fernsehserie neu auflegen. Vikander drehte zuletzt unter anderem das Liebesdrama «Grenzenlos» unter der Regie von Wim Wenders und den Abenteuerfilm «Tomb Raider».