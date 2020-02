Ein neuer Tag auf der Baustelle Wendler-Müller in Florida. Der Schlagersänger hat für seine junge Freundin ein Haus in Cape Coral gekauft, damit sie ganz schnell vergisst, dass es vor ihr auch noch eine andere Frau gegeben hat. So zumindest wird das Projekt "Pfusch am Bau" in der TV-Doku "Laura und der Wendler - total verliebt in Amerika", die beim Streaminganbieter TV Now zu sehen ist, angepriesen. 500.000 Dollar hat der Wendler für die Villa bezahlt, bei der ihm aber nichts gefällt außer die Lage am See. "Das Haus ist von 1972 - mein Jahrgang. Alt aber noch gut in Schuss", urteilt der 47-Jährige

Innerhalb von sechs Wochen will der Wendler das Gebäude und das Grundstück nach seinen Vorstellungen umgestalten - und legt dafür auch selbst Hand an. Zumindest tut er so, indem er mit der Heckenschere spielt und vom Kauf einer Schubkarre träumt. Um das Haus herum will er zunächst die Pflanzen herausreißen und die Hecken schneiden oder wie er es formuliert: "Wenigsten ein bisschen die Wand frei machen, dass ich abspritzen kann."

Der Wendler hat Angst vor Spinnen und Schlangen

Am Ende muss Laura ran. In weißen Hotpants, schulterfeiem Top und mit manikürten Nägeln greift sie in die Sträucher. Der Wendler traut sich nicht. Er hat Angst, dass sich dort Spinnen oder Schlangen versteckt haben könnten. Vermutlich fühlt er sich an seinen Kurztrip ins Dschungelcamp erinnert und würde am liebsten rufen "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"

Nun gut. Stattdessen geht es nach getaner Arbeit zurück ins bisherige Heim, in dem der Wendler mit seiner Ex-Frau Claudia und der gemeinsamen Tochter Adeline gewohnt hat. Gekocht wird hier selten, heißt es über die großräumige Küche, man gönne sich den Luxus, immer Essen zu gehen. Aber an diesem Tag findet der Wendler noch eine Tiefkühlpizza im Kühlschrank, die er seiner Tochter mit folgenden Worten in die Hand drückt: "Mach mal, ich kann das nicht."

Schließlich mampft der Sänger die Teigware allein und die beiden Frauen gucken zu. Dabei stellt er fest: "Ich habe fünf Kilo zugenommen. Ich habe im Moment kein Sixpack, ich habe ein Sixspeck." Aber selbst das findet Laura toll, wie alles an ihrem Schatzi. "Michael ist überhaupt nicht arrogant. Dafür kann ich meine Hand ins Feuer legen. Er ist ein gepflegter Mann, der sich bemüht, gut auszusehen. Ich glaube, die Missverstände bei ihm sorgen dafür, dass er so dargestellt wird. Er hat ja auch viel geschaffen, er hat so viele goldene Schallplatten und Auszeichnungen erhalten für seinen Popschlager, den er ins Leben gerufen hat." Was die 19-Jährige damit sagen will: Michael Wendler ist ein völlig unterschätztes Genie, das das Rad neu erfunden hat.

Lauras Papa will Urlaub machen - muss aber arbeiten

Davon sollen sich wenig später auch Lauras Papa Klaus und seine Lebensgefährtin Gaby überzeugen, die nach Amerika fliegen. Der 49-Jährige ist nur zwei Jahre älter als der Wendler und kommt im "California"-Shirt nach Florida gereist. Auch sonst scheinen Klaus und Gaby etwas missverstanden zu haben. "Wir sind hier keine Arbeitstiere. Deshalb sind wir nicht gekommen, nur um zu arbeiten. Jetzt machen wir erstmal drei Wochen Urlaub und genießen die arbeitsfreie Zeit."

Doch ganz so kommt es natürlich nicht. Sie müssen mit ran und die Hausfassade streichen. Papa Müller buddelt zudem mit hochrotem Kopf zwei Stunden in der Erde, um Wurzeln zu befreien. Der Wendler verspricht: "Gleich lade ich euch lecker zum Essen ein - und es geht nicht nach McDonald's." Zudem freut er sich über dieses Erlebnis, gemeinsam ein Haus zu renovieren. "Das vergisst man nie wieder. Das ist unfassbar. Ich bin total glücklich." Vermutlich denkt er nur an all das Geld, das er gespart hat, weil er keine richtigen Handwerker zu engagieren brauchte.

Tanzstunde mit dem Wendler - wie Gymnastik in der Geriatrie

Ein bisschen Geld macht der Wendler dann doch noch locker, um seiner Laura eine private Tanzstunde zu spendieren, quasi in Vorbereitung auf ihre "Let's Dance"-Auftritte. Auf die Tanzlehrerin kommt viel Arbeit zu: "Sie sehen ein wenig müde aus", so ihr erster Eindruck von dem Paar. Mit Hüftschwung und Taktgefühl klappt es bei Laura schon ganz gut, beim Wendler sieht es aus wie Gymnastik in der Geriatrie.

Nicht nur im Dschungel, auch bei seiner "Let's Dance"-Teilnahme hat er vorzeitig das Segel gestrichen. Aber Laura sagt in bester Danni-Büchner-Manier: "Micha ist bis zur Show sechs gekommen. Das ist schon weit. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde."

Die Folgen zwei und drei von "Laura und der Wendler - total verliebt in Amerika" sind ab sofort auf TV Now abrufbar.