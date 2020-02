Da sitzt er. Der leibhaftige Wendler. Im weißen T-Shirt und mit Jackett hat der ehemalige "Let's Dance"-Kandidat in der ersten Reihe Platz genommen. Heute tanzt er nicht. Er schaut nur zu. Doch Wendler genießt die Aufmerksamkeit, die ihm im Coloneum in Köln-Ossendorf zuteil wird. Nur von seinem Manager Michael Krampe abgeschirmt, macht er bereitwillig Selfies mit Zuschauern, plaudert entspannt mit Fans. In Florida, seinem aktuellen Wohnort, kennt den 47-Jährigen keiner. Hier in Köln steht er wieder im Mittelpunkt. Haare richten. Lächeln. Knips.

Am Freitagabend startete die 13. Staffel der Tanzshow "Let's Dance". Zu den prominentesten Teilnehmern gehören neben Ilka Bessin ("Cindy aus Marzahn"), "DSDS"-Sieger Luca Hänni und Fußballspielerin Steffi Jones auch Laura Müller, die Freundin von Schlagersänger Michael Wendler. "'Let's Dance' war ein Traum von mir", sagt die 19-Jährige über ihre Teilnahme. Die Show ist ihre Chance, aus dem Schatten von Wendler zu treten und nicht mehr nur "die Freundin vom Wendler" zu sein.

Laura Müller und der Tänzer

Seit einer Woche bereiten sich die Teilnehmer von "Let's Dance" auf die Show vor. Laura Müller ist dafür extra von Florida nach Köln gereist. Bereits vorab sorgt sie mit einem Foto für Aufsehen. Profitänzerin Kathrin Menzinger postete auf Instagram ein Bild, das die Freundin von Michael Wendler eng umschlungen mit einem anderen Mann zeigt. Dabei handelt es sich um den 22-jährigen Tänzer Nikita Kuzmin. Der gebürtige Ukrainer übte mit Müller für die Eröffnungsshow. Konkurrenz für den Wendler? Immerhin ist Kuzmin 25 Jahre jünger als er.

Doch statt die Aufmerksamkeit zu genießen, sich zu emanzipieren und mit einem Flirt zu kokettieren, gibt es für Müller weiterhin nur eins: den Wendler. "Mein Herz schlägt nur für Micha", sagte sie im Interview. "Ich liebe ihn so sehr, das sage ich ihm auch immer wieder. Da muss er sich überhaupt keine Sorgen machen", schmachtet die 19-Jährige, so als müsse sie nach dem legendären "Schatzi"-Video noch irgendjemanden von ihrer Liebe überzeugen.

Das flüstert Michael Wendler Laura bei "Let's Dance" ins Ohr

Auftritt Laura Müller. Die 19-Jährige tanzt zusammen mit Kuzmin einen Salsa zu den Klängen des Hits "Senorita". Die beiden Körper schmiegen sich aneinander. Sie im tief ausgeschnittenen, roten Kleid, er in einem weit aufgeknöpften roten Hemd. 17 Punkte erhält Müller für ihre Tanzeinlage von der Jury. Ein durchschnittlicher Wert. In der anschließenden Werbepause folgt die Wendler-Show.

Ersteht auf, nimmt Laura in den Arm, gibt ihr einen zärtlichen Kuss. Für einen Moment scheint es im Coloneum nur Wendler und Müller zu geben. Sie flüstern sich zu. "Ich habe ihr gesagt, dass ich unheimlich stolz auf sie bin", sagt Michael Wendler hinterher dem stern. Er habe ihr die Punktzahl genau so vorhergesagt. "Sie war einfach toll", sagt Wendler. Sie blickt verliebt zu ihm auf. Wendler und Müller: Er weicht nicht von ihrer Seite, sie schmachtet ihn an – ein Paar wie eine bittersüße Symbiose.

Ein bisschen Selbstbewusstsein schlummert dann doch in ihr. Denn Müller ist ehrgeizig. "Ich nehme an der Show nicht teil, um nur ein bisschen herum zu tanzen. Natürlich habe ich den Wunsch zu gewinnen", sagt sie. Und dann fällt der entscheidende Satz: Sie wolle gut in die Show starten und dann "auch allein durchstarten". "Es ist eine Chance mich selbst zu zeigen - ohne Michael", sagt Müller. Ganz neue Töne von "Schatzi".