Bei "Promi Shopping Queen" kämpfen die Promi-Frauen Lilly Becker und Shermine Shahrivar mit Modeblogger Riccardo Simonetti um den ersten Platz und die Gunst von Modedesigner Guido Maria Kretschmer. Und zwischen den Freundinnen Shahrivar und Becker kommt es während der Sendung immer wieder zu Zickereien.

"Promi Shopping Queen": Lilly Becker teilt gegen Shermine Shahrivar aus

Shermine Shahrivar muss als erste einen Look zusammenstellen. Mit 500 Euro Shoppinggeld macht sie sich auf die Suche nach einem Outfit, das Guidos Motto "Ob Knallfarben, Pastell oder Mustermix - Sei der Hingucker in den aktuellen Farbtrends" entspricht. Shahrivar, die die Mode-Sendung schon mal gewonnen hat, sucht in einem Second-Hand-Shop in Berlin nach ihrem potenziellen Gewinner-Look.

Aber was sie auch in die Hand nimmt, trifft bei Konkurrentin und Freundin Lilly Becker so gar nicht auf Begeisterung. "Das ist hässlich. So hässlich!", mäkelt die Noch-Frau von Tennislegende Boris Becker über einen Rock, den Shahrivar in Erwägung zieht. Während Simonetti und Shahrivar über verschiedene Blusen diskutieren, rollt die 42-Jährige nur mit den Augen.

"Catfight" in der Vox-Show

Doch während Becker sehr gut austeilen kann, tut sie sich mit Feedback zu ihrem eigenen Shopping-Look schwer. Denn als sie an der Reihe ist, ihr Outfit zu präsentieren, übt auch Shahrivar Kritik. "Was hab ich dir getan?", fragt Becker, nur um anschließend halb amüsiert ein "Fuck you" zu murmeln. "Du musst dich mal entspannen, Lilly", sagt Shahrivar. "Ich glaube, weil ich über ihre Kleidung was gesagt habe, hat sie das über meine auch gesagt. Und wir sind so lange befreundet, aber darauf habe ich keinen Bock gehabt", erwidert Becker vor den Vox-Kameras. "Wenn du was Gemeines sagst, sage ich was Gemeines zurück. Ich habe Temperament, ich bin eine temperamentvolle Frau!"

Etwas zwischen den Stühlen steht Blogger Simonetti. "Mir war das ein bisschen unangenehm, auch vor Riccardo", schämt sich Shahrivar anschließend.

Wer am Ende die Krone gewinnt und ob sich die beiden Frauen noch vertragen, sehen Sie heute Abend, 20.15 Uhr, auf Vox. ​​​​​​​

Dieser Artikel wurde erstmals im Sommer 2018 veröffentlicht. Die "Promi Shopping Queen"-Sendung von damals wird heute Abend (21. Juli 2019) wiederholt.