Sie spielte in der "Lindenstraße" die lebensfrohe Gabi Zenker. Was macht Andrea Spatzek heute?

Von 1985 bis 2020 spielte Andrea Spatzek die Rolle der Gabi Zenker in der ARD-Serie "Lindenstraße". Nachdem die Serie abgesetzt wurde, versuchte sich die Schauspielerin aufs Theater zu konzentrieren – doch Corona machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Sabine Hoffmann

Frau Spatzek, Sie zählten über 30 Jahre lang zu den prägenden Figuren der "Lindenstraße". Bekommen Sie heute noch Post von Verehrern?

Ja, meine Agentur schickt mir öfters einen Packen Briefe. Früher fieberten manche Zuschauer so mit, dass sie das, was in der Serie gespielt wurde, für bare Münze hielten. Wurde eine Wohnung in der "Lindenstraße" frei, meldeten sich regelmäßig Leute und fragten, ob sie die haben könnten.