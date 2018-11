Wer Karten für die TV-Aufzeichnung von Jan Böhmermanns "Neo Magazin Royale" erwirbt, muss auf alles gefasst sein. Eine gelegentlich auftauchende Rubrik dieser Sendung heißt "Prism is a Dancer". Der Moderator hält darin den Zuschauern Peinlichkeiten vor Augen, die sie in den sozialen Netzwerken über sich preisgegeben haben.

Die Zuschauer hätten also vorgewarnt sein müssen, als sie vor einigen Wochen in das Kölner Studio kamen, um der Aufzeichnung des " Neo Magazin Royale" beizuwohnen. Es kam jedoch noch schlimmer: Aufgezeichnet wurde eine ganz andere Sendung: "Lass dich überwachen! Die Prism is a Dancer Show". Ein hundertminütiges Format, das am Freitagabend im ZDF-Hauptprogramm ausgestrahlt wurde.

Jan Böhmermann bringt den Hund groß raus

Das Redaktionsteam hat sich redlich Mühe gegeben, die Social-Media-Profile der 199 Gäste zu durchforsten, und möglichst peinliche Fotos und Geschichten ans Licht zu bringen. Eine Kandidatin träumte etwa davon, ihren Hund im Fernsehen groß rauszubringen. Der Moderator legte sie herein, indem er ein Casting für die fiktive Show "Animal Star" fingierte, bei der Sonya Kraus, Jochen Schropp und Rebecca Mir die Jury mimten.

Ein anderer Kandidat hatte mehrere Selfies mit Prominenten gepostet. Böhmermann unterstütze ihn bei seinem Hobby: Er ließ einen lebensgroßen Pappaufsteller des Kandidaten anfertigen, mit dem dann Stars wie Karoline Herfurth, Nora Tschirner und Bjarne Mädel posierten.

Der Höhepunkt der Sendung war dann aber die Hochzeit der Kandidatin Luisa. Die hatte auf ihrer Pinterest-Pinnwand Fotos gesammelt als Inspiration für ihre eigene Hochzeit. Böhmermann wollte nun nachhelfen und sie noch in der Sendung vermählen. Das Problem dabei: Die Frau ist Single.

Sogar Bert Wollersheim machte den Spaß mit

So ließ der Entertainer das gute alte "Herzblatt" wiederauferstehen. Luisas ebenfalls anwesende Schwester durfte aus drei Kandidaten den passende Ehemann für ihre Schwester auswählen. Hinter der Wand saßen Dschungelcamp-Kandidat Daniele Negroni, Model Nico Schwanz sowie Rotlicht-Größe Bert Wollersheim. Die Wahl fiel auf Nico Schwanz, und in einer der früheren Show "Traumhochzeit" vergleichbaren Zeremonie vermählte Böhmermann das Paar.

Ein unterhaltsamer Abend, der jedoch nicht auf den öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag verzichtete. Immer wieder ermahnte Jan Böhmermann die Zuschauer, im Netz ihre Privatsphäre zu schützen. Womit er natürlich Recht hat. Andererseits: Würden alle diese Mahnung beherzigen, wäre eine so lustige Show wie "Lass dich überwachen!" nicht möglich.