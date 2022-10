Autsch! Susanne Daubner zeigte am Samstag die falschen Lottozahlen in der "Tagesschau".

von Tibor Martini "Alle Angaben ohne Gewähr" – eigentlich ist dieser Hinweis bei den Lottozahlen nur zur Sicherheit da. Am Samstag präsentierte die "Tagesschau" aber tatsächlich falsche Lottozahlen.

Für kurze Zeit durften sich am Samstag Lottospieler als Gewinner, vielleicht sogar als Millionäre fühlen. Dann kam der Haken: Die "Tagesschau" hatte in ihrer Hauptausgabe falsche Zahlen eingeblendet. Normalerweise passiert so etwas dem Flaggschiff der deutschen Nachrichten-Sendungen sehr selten. Woran lag der Fehler also?

Anscheinend hatte es bei der Grafik Probleme gegeben: So las "Tagesschau"-Moderatorin Susanne Daubner andere Zahlen vor als die Grafik zeigte. Eingeblendet waren bei "6 aus 49" die Zahlen 16 - 21 - 23 - 24 - 32 - 46 und die Superzahl 1, Daubner las allerdings 5 - 9 - 11 - 13 - 20 - 34 und die Superzahl 7 vor.

Grafikpanne: Das waren natürlich nicht die richtigen Lottozahlen. © ARD

"Tagesschau" zeigt alte Lottozahlen vom Mittwoch an

Echten Lotto-Fans fiel auf: Die Zahlen auf der Grafik kamen ihnen verdächtig bekannt vor – denn es handelte sich um die Ergebnisse der Ziehung von vergangenem Mittwoch. Die Grafik war also auf dem alten Stand und nicht aktualisiert worden. Daubner hingegen hatte die richtigen Zahlen von der Samstagsziehung genannt.

Auch wenn der Fehler peinlich war, er fiel der "Tagesschau"-Redaktion immerhin schnell auf. Noch während der Sendung und kurz nach der Wettervorhersage meldete sich Daubner erneut mit einer "kleinen Korrektur zu den Lottozahlen" und zeigte zum Ende der Sendung die richtigen Lottozahlen, die sie bereits vorab vorgelesen hatte: 5 - 9 - 11 - 13 - 20 - 34 und die Superzahl 7.

Konsequenzen dürfte der Patzer für die "Tagesschau" übrigens nicht haben: Aus gutem Grund wird bei den Lottozahlen immer der Hinweis "ohne Gewähr" eingeblendet, Lotto-Spieler sollten sich im Zweifelsfall also immer nur auf die offiziellen Angaben der Lottostellen verlassen.

Quellen: "Tagesschau", "Bild"