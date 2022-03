Deepti Vempati an ihrem Hochzeitstag bei "Love Is blind"- sie gab ihrem Verlobten einen Korb

Nur zwei der sechs heiratswilligen Paare sagten am Ende von "Love Is Blind" auch Ja vorm Traualtar. Nun scheint es für zwei Kandidaten doch noch ein Happy End zu geben - aber nicht mit ihren Verlobten.

Für diesen Moment wurde sie von den "Love Is Blind"-Fans im Netz gefeiert: In letzter Sekunde gab Kandidatin Deepti Vempati ihrem Verlobten Shake Chatterjee vor dem Traualtar einen Korb. "Ich entscheide mich für mich, ich hab was Besseres verdient", sagte sie. Zirka vier Wochen waren die beiden zuvor ein Paar, nachdem sie sich ohne sich je gesehen zu haben nach nur wenigen Gesprächen verlobt hatten. So ist die Prämisse bei "Love Is Blind", der Netflix-Datingshow, die in der zweiten Staffel erneut zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer fand. Dieses Mal auch dank Sympathieträgerin Deepti und Bösewicht Shake.

Letzterer lästerte immer wieder über seine Braut, betonte, dass er sie körperlich nicht anziehend finde. "Sie erinnert mich an meine Tante", klagte Shake. An sich nichts Verwerfliches - doch seine fiesen Kommentare wollten nicht aufhören und fanden auch hinter ihrem Rücken statt. Kein Wunder also, dass die Fans der Show hinter Deepti standen - und diese scheint nun sogar doch noch ein Happy End zu bekommen. Bei der Reunion-Folge machte ihr der Kandidat Kyle Abrams überraschend eine Art Liebeserklärung. "Ich bereue nur, dass ich Deepti keinen Antrag gemacht habe, sie ist so eine tolle Frau", schwärmt dieser.

In der Serie war zuvor nicht gezeigt geworden, dass die zwei sich gut verstanden haben. Kyle hatte sich für Kandidatin Shayna entschieden - die wiederum schon kurz nach dem Kennenlernen die Verlobung löste, weil er ihr nicht religiös genug war. Mit Deepti könnte "Love Is Blind" nun doch noch zum Erfolg für ihn werden. "Wir finden gerade raus, was da ist", sagte Deepti in einem Interview mit "Vulture" kürzlich zum Thema Kyle. In den sozialen Netzwerken zeigten sie sich auch schon zusammen. Und das Klatschportal "TMZ" sah die beiden gemeinsam auf dem Weg zum Brunch in Chicago - sie wirkten sehr vertraut.

Übrigens: Der abservierte Shake will nun seinen eigenen Podcast starten. Der Titel: "Love Is Blurry" - "Liebe ist schwammig".