Im August vergangenen Jahres wechselte Mareile Höppner von der ARD zu RTL. Dort wird sie jetzt einen besonderen Job übernehmen: Die Moderation von "stern TV am Sonntag".

Bei ihrer Premiere für das RTL-Magazin "Extra" gab Mareile Höppner den Zuschauenden einen Einblick in ihr Seelenleben. Sie erzählte davon, wie es ist, für ihre nach einem Schlaganfall pflegebedürftige Mutter zu sorgen.

Dass ihre Mutter Pflege braucht, hatte Höppner ursprünglich auf Instagram bekanntgegeben. "Ich habe meine Mama immer bewundert. Sie ist schlau, lieb und umsichtig und gerecht. Aber nun bewundere ich sie irgendwie noch mehr", schrieb sie im Sommer 2021.

Mareile Höppner moderiert "stern TV am Sonntag"

Jetzt folgt nach "Extra" der nächste Moderationsjob für Höppner. Am 5. März wird sie zum ersten Mal "stern TV am Sonntag" moderieren. Eine Chance, die für sie speziell ist. Der Grund ist, dass die Sendung den Nerv der Zeit treffen will. "Das Besondere an 'Stern TV am Sonntag' ist natürlich, dass wir immer aktuell bleiben wollen. Das heißt, wir planen und wagen es am Ende dann doch, für ein noch stärkeres oder aktuelles Thema ein anderes über Bord zu werfen", sagt Höppner im RTL-Interview.

Am Sonntag wird es in der Sendung um die Energiekrise gehen. Ein für Höppner hochaktuelles Thema, immerhin dürften viele in dieser Woche "Post von ihren Energie-Anbietern bekommen" haben. "Wir zeigen, wer wie sparen kann und auch, wer die großen Gewinner am Ende sein könnten – leider wohl nicht allein die Verbraucher. Und wenn alles klappt, freue ich mich auf einen besonderen Gast im "Stern TV"-Studio. Für uns beide wäre es eine Premiere. Ich bin gespannt, wer überraschter sein wird", so die Moderatorin.

Ihre Mutter ist pflegebedürftig

Über die Resonanzen nach ihrer wohl persönlichsten "Extra"-Sendung war Höppner erfreut. Das Pflege-Thema hat Fans der Show nachhaltig bewegt, wie sie im RTL-Interview berichtet. "So viele Menschen haben ihre Geschichte mitgeteilt. Es wurde von vielen positiven Beispielen erzählt, aber auch von Missständen. Und tatsächlich drehen wir dazu bereits weiter", verrät Höppner selbst.

