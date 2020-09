© Uncredited/The TV Academy and ABC Entertainment/AP / DPA

Große Ehre für Maria Schrader: Die Deutsche wurde für ihre Regie bei "Unorthodox" mit dem Emmy gekrönt. Die Mini-Serie erzählt aus dem Leben einer Jüdin - für Schrader so etwas wie ein Lebensthema.

Keine Limousinen fuhren vor, es gab keinen roten Teppich und auch sonst war bei der Emmy-Verleihung am Sonntagabend alles anders als sonst. Das wird die Freude von Maria Schrader nicht getrübt haben: Die 54-Jährige gewann als erste Deutsche einen TV-Oscar als Regisseurin. Sie wurde für ihre Arbeit an der auf Netflix veröffentlichten Miniserie "Unorthodox" ausgezeichnet.

Ein ungewöhnlicher Erfolg für eine Frau, die eigentlich als Schauspielerin bekannt wurde. Ihre ersten Filmerfahrungen sammelte Schrader ab 1989 in Filmen von Dani Levy ("Alles auf Zucker"), mit dem sie auch privat mehrere Jahre liiert war. Schnell fiel ihr Talent auf: Für ihre Rolle in Doris Dörries "Keiner liebt mich" erhielt sie 1994 den Bayerischen Filmpreis sowie den Bundesfilmpreis.

Als "Jaguar" wurde Maria Schrader bekannt

Ihren Durchbruch bei einem breiten Publikum feierte sie 1999 für ihre Rolle in "Aimée & Jaguar". In dem auf einer wahren Geschichte beruhenden Film über eine Liebe zweier Frauen in der NS-Zeit spielte Schrader eine Jüdin - und wurde für diese Rolle mit dem Silbernen Bären auf der Berlinale ausgezeichnet.

Schrader hatte ihr Lebensthema gefunden: Auch in Dani Levys "Meschugge" (1998) und in "Rosenstraße" (2003) verkörperte sie jüdische Frauen. Vor allem aber beschäftigte sie sich in ihren Regiearbeiten mit den verschiedenen Facetten jüdischen Lebens. 2007 verfilmte sie Zeruya Shalevs Bestseller "Liebesleben" - eine Amour fou, die im heutigen Israel spielt.

"Vor der Morgenröte" (2016) beschäftigt sich dagegen mit den letzten Lebensjahren des Schriftstellers Stefan Zweig, der seine Heimat Europa auf der Flucht vor den Nazis verlässt und sich in Südamerika niederlässt, wo er jedoch an seiner Entwurzelung leidet und sich 1942 schließlich das Leben nimmt. Der Film brachte ihr den Bayerischen Filmpreis und den Europäischen Filmpreis ein.

"Unorthodox" spielt in Berlin

Wenig überraschend ist auch ihre dritte Regiearbeit eine jüdische Geschichte. Die Netflix-Miniserie "Unorthodox" basiert auf dem gleichnamigen autobiografischen Buch von Deborah Feldman. Die gebürtige New Yorkerin beschreibt darin ihre Kindheit und Jugend in einer ultraorthodoxen jüdischen Glaubensgemeinschaft - sowie ihren Ausbruch aus diesem Leben.

Die vierteilige Serie spielt zu großen Teilen in Berlin, wo Feldman heute lebt. In Deutschland erhielt sie überwiegend positive Besprechungen, es gab jedoch auch kritische Stimmen: Die Verfilmung bediene vereinzelt antisemitische Klischees, dazu würde sie ein banalisiertes und verkitschtes Bild der Stadt Berlin zeichnen.

Bei der Vergabe der Emmys spielte derlei Kritik offenbar keine Rolle. Und so darf sich Maria Schrader über eine ganz besondere Ehrung freuen: Als erste deutsche Regisseurin wurde sie mit dem Fernseh-Oscar gekrönt.