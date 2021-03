Am Dienstagabend wurde der Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus im ZDF-Talk mit Markus Lanz von allen Seiten scharf kritisiert. Beim Top-Thema Maskenaffäre ging es besonders zwischen ihm und dem Blogger Sascha Lobo hoch her.

Die Stimmung dürfte in der Union schon einmal besser gewesen sein. Das wurde am Dienstagabend in der ZDF-Talkshow mit Markus Lanz nur zu deutlich, was vor allem an dem Schlagabtausch zweier Gäste lag: Ralph Brinkhaus, Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, und dem Blogger und Journalisten Sascha Lobo.

Das Thema der Stunde: die Maskenaffäre um die früheren Fraktionsangehörigen Georg Nüßlein und Nikolas Löbel (der stern berichtete) – und die sinkenden Zustimmungswerte der Union. Brinkhaus beginnt mit der Klarstellung, dass in seiner Fraktion "die Wut sehr, sehr groß" sei. Geld verdienen an der Krise? "Das geht nicht", sagt er.

Brinkhaus: "Ich werde hier von allen Seiten verprügelt"

Doch Wut alleine reicht Lobo nicht. Der Blogger fordert von dem Unionsfraktionschef weitreichende Konsequenzen. Es reiche nicht aus, nur mit Nüßlein und Löbel abzurechnen, man müsse auch die Parteispitzen zur Verantwortung ziehen. Brinkhaus setzt zur Verteidigung an: Durch diese Skandale werde immerhin das Bewusstsein dafür geschärft, dass sich etwas ändern müsse. "Manchmal braucht es so eine Krise, um so etwas tatsächlich durchzusetzen", sagt er. "Das ist schon eine sehr lustige Unverschämtheit", erwidert Sascha Lobo.

Konkret kritisiert Lobo, die Union habe in den letzten zehn Jahren verhindert, was alle anderen Parteien gewollt hätten: Transparenz. "Und jetzt sind Sie erstaunt, dass Leute den Mangel an Transparenz, den Sie verursacht haben, auch ausnutzen."

Erst nach monatelangem Ringen hatten sich die Fraktionen von CDU/CSU und SPD auf ein Lobbyregister geeinigt, das eine Pflicht zur Registrierung für Lobbyarbeit bei Bundestags-Abgeordneten, Fraktionen und Bundesregierung vorsieht. Angesichts der Maskenaffäre fordern Opposition und auch SPD eine Verschärfung der geplanten Lobbyregeln.

Im weiteren Verlauf der Sendung (sehen Sie hier die gesamte Talkrunde) wird Brinkhaus auch von den anderen Gästen – Intensivmediziner Tankred Stöbe aus Berlin und Laborärztin Professor Mariam Klouche – scharf wegen des Umgangs der Regierung mit der Pandemie kritisiert. Das sei ja ein interessanter Abend, meint Brinkhaus gegen Ende. "Ich werde hier von allen Seiten verprügelt."

Quellen:ZDF, "Welt"