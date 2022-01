Die meisten TV-Zuschauer dürften Marleen Lohse aus der Krimireihe "Nord bei Nordwest" kennen. Aber Marleen Lohse glänzt auch im Kino oder dem Theater. Ein Kurzporträt.

Die lange, rotblonde Mähne ist so etwas wie ihr Markenzeichen geworden. In etlichen TV-und Kinofilmen fällt die Schauspielerin Marleen Lohse damit auf, zuletzt auf der Leinwand als Elvira Kronenberg in "Die Schule der magischen Tiere".

Die 1984 geborene Norddeutsche lebt seit vielen Jahren in Berlin – einem Interview zufolge mit ihrem Freund. Ansonsten ist über ihr Privatleben nicht viel bekannt, hin und wieder lässt sie ihre Fans auf Instagram an ihren Erlebnissen teilhaben.

Lohse steht seit ihrer frühen Jugend vor der Kamera. Von 1998 bis 2004 spielte sie in der Serie "Die Kinder vom Alstertal" die "Hexe". Zu dieser Zeit wollte sie eigentlich Kunstturnerin werden, ging dann später aber doch auf die Schauspielschule. "Allerdings habe ich mich noch lange als Kinderdarstellerin wahrgenommen und wurde auch viel damit assoziiert. Das musste ich erstmal loslassen und den Beruf sowie das Leben in einer so unsteten Branche erlernen", sagte Lohse einmal in einem Interview zu "T-Online".

Marleen Lohse spielt seit 2014 bei "Nord bei Nordwest"

Es folgten unzählige TV-Rollen, aber auch Engagements am Theater oder fantasievolle Kinofilme wie "Cleo" oder die Serie "Bella Germania". Den meisten Zuschauer allerdings dürfte Marleen Lohse als ermittlungsfreudige und quirlige Tierärztin Jule Christiansen aus der Krimireihe "Nord bei Nordwest" bekannt sein. Den Part an der Seite von Hinnerk Schönemann als Tierarzt und Polizist Hauke Jacobs sowie Jana Klinge als Hannah Wagner spielt sie bereits seit 2014. Ein Ende ist nicht in Sicht. Denn, so sagte Marleen Lohse zur ARD: "Ich hoffe, dass Hauke, Hannah und Jule noch lange umeinander kreisen werden. Das macht großen Spaß."

