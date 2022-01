Marlene Lufen startete am 13. Januar 1997 beim "Sat.1 Frühstücksfernsehen"

Am 13. Januar 1997 fing Marlene Lufen beim "Sat.1 Frühstücksfernsehen" an. Nach einer Unterbrechung kehrte sie 2006 zurück. Ihre Kollegen seien für sie wie eine Familie, sagt die Moderatorin.

Der Sender feiert seine Moderatorin: "Das 'Sat.1 Frühstücksfernsehen' ohne Marlene Lufen – für mich so unvorstellbar", wird Sat.1-Chef Daniel Rosemann in einer Mitteilung zum Jubiläum zitiert. "Liebe Marlene, ich danke dir für deine Passion und Leidenschaft für unser erfolgreichstes Programm. Und wünsche mir, dass du Sat.1 und mich noch viele Jahre am Morgen begleitest." Auch für viele treuen Zuschauer der Sendung ist Marlene Lufen nicht aus dem Programm wegzudenken.

Vor genau 25 Jahren, am 13. Januar 1997, startete Lufen beim "Sat.1 Frühstücksfernsehen". Sie bleibt zunächst bis im Jahr 2000 und wechselt dann zum WDR als Moderatorin und Live-Reporterin. Doch sie kehrt vom Öffentlich-Rechtlichen zurück ins Privatfernsehen. Und sie bleibt. Seit 2006 ist Marlene Lufen wieder festes Teammitglied im "Sat.1 Frühstücksfernsehen".

Marlene Lufen: "Ich durfte in diesen 25 Jahren wachsen, Fehler machen"

Am Jubiläumstag selber hat die 51-Jährige frei, lässt sich aber in der Mitteilung mit emotionalen Worten zitieren: "Meine Frühstücksfernsehen-Kollegen sind wie ein Teil meiner Familie. Das klingt vielleicht abgedroschen, aber es ist genau so. Ich empfinde für sehr viele meiner Kollegen eine innige Verbundenheit, vielleicht sogar Liebe." Als sie angefangen habe, sei sie sehr jung und neugierig gewesen, aber auch sehr unerfahren, so Lufen weiter.

"Ich durfte in diesen 25 Jahren wachsen, Fehler machen, reifen, mich ausprobieren und zu dem Menschen werden, der ich heute bin. Das 'Sat.1-Frühstücksfernsehen' ist Teil meines Lebens, und darüber bin ich sehr glücklich." Am Morgen ihres Ehrentages wurde sie live in die Sendung zugeschaltet, es gab einen Rückblick auf Höhepunkte ihrer Karriere und auch die ein oder andere Träne.

In den sozialen Medien hat der Sender Bilder von Marlene Lufen damals und heute geteilt und der Moderatorin gratuliert. Viele Zuschauer schließen sich an, wie ein Blick in die Kommentare zeigt, von denen es hunderte gibt.

Quellen: Sat.1, Facebook, "Sat.1 Frühstücksfernsehen"