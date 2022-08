"Straight Outta Compton" heißt ein Film über die berühmte Hip-Hop-Crew N.W.A aus Los Angeles. In der ARD-Webserie "Straight Outta Crostwitz" spielt diese Musikrichtung ebenfalls eine Rolle, doch die Geschichte trägt sich unter den Sorben zu, einer vor allem in der Niederlausitz beheimateten Minderheit. Die junge Sorbin Hanka (Jasna Fritzi Bauer) muss regelmäßig als Schlagersängerin zusammen mit ihrem traditionell lebenden Vater (Volker Zack) auftreten, doch ihr Herz schlägt eigentlich für den Hip-Hop. Sie nimmt heimlich und inkognito an einem Rap Battle teil - was nicht lange unerkannt bleibt und die konservative sorbische Gemeinde aufrüttelt. Tolle Schauspieler und ein weithin unbekanntes Milieu - diese Serie ist ein echter Geheimtipp. Mit nur vier Folgen à zehn Minuten ist diese Staffel zudem erfrischend kurz und lässt sich entspannt an einem Stück wegbingen.