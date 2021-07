Im November 1985, rund vier Jahre nach ihrer Hochzeit, reisten Lady Diana und Prinz Charles für einen Staatsbesuch in die USA. Das britische Thronfolgerpaar besuchte den damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan und seine Frau Nancy in Washington. Eingeladen waren auch zahlreiche Prominente, darunter Schauspieler John Travolta, mit dem Diana tanzte. Sie trug an diesem Abend eine dunkelblaue, schulterfreie Samtrobe von Designer Victor Edelstein.

Mehr