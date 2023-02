Prinz Harry und Herzogin Meghan haben vermehrt in Interviews über ihre Zeit in der Royal Family gesprochen. Zuletzt war Harry auf Promo-Tour für seine Autobiografie "Reserve" (engl. "Spare").

von Luisa Schwebel "Southpark" macht sich gerne über Promis lustig oder spricht aktuelle politische Debatten an. Nun hat sich die Kultserie Prinz Harry und Herzogin Meghan vorgenommen.

Vor den "Southpark"-Machern Trey Parker und Matt Stone ist keiner sicher. Jetzt scheinen es Prinz Harry und Herzogin Meghan auf den Radar der Serienschöpfer geschafft zu haben. Wie der Trailer einer neuen Folge andeutet, sticheln sie offenbar gegen die Sussexes. Die Szene, die im Teaser zu sehen ist, zeigt "Southpark"-Figur Kyle, der sich wahnsinnig echauffiert.

"Southpark" nimmt offenbar Harry und Meghan ins Visier

"Es macht mich wirklich verrückt. Ich habe es satt, von ihnen zu hören, aber ich kann nicht von ihnen wegkommen! Sie sind überall. In meinem verdammten Gesicht", sagt er aufgeregt. Eine Antwort bekommt er von seinem besten Freund Stan, der daraufhin sagt, was vermutlich viele Menschen auf der Welt denken: "Sieh mal, Kyle, wir interessieren uns einfach nicht für irgendeinen blöden Prinzen und seine dumme Frau."

Wer da noch nicht auf die Idee gekommen ist, über wen die beiden sprechen könnten, wird anhand der Folgen-Beschreibung schlauer. "Der Prinz von Kanada und seine Frau versuchen, in einer kleinen Bergstadt Privatsphäre und Abgeschiedenheit zu finden", heißt es darin.

Passenderweise haben Parker und Stone die Episode "The Worldwide Privacy Tour" genannt. Eine ziemlich eindeutige Anspielung auf Harry und Meghan, die seit einigen Jahren betonen, nur ihre Privatsphäre schützen zu wollen, sich seitdem aber immer wieder öffentlich äußern.

Es ist bei Weitem nicht das erste Mal, dass sich die "Southpark"-Macher Promis vornehmen. Es ist nur wenige Tage her, da thematisierten sie Kanye Wests Antisemitismus. Auch Religionen sind immer wieder Bestand von Episoden der Erwachsenen-Cartoonserie. Sowohl das Christentum, der Islam als auch Scientology bekamen schon ihr Fett weg. Harry und Meghan reihen sich ein in eine Vielzahl an veräppelten Promis, darunter Phil Collins, Bono, Paris Hilton und Tiger Woods.

