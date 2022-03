"And Just Like That..." mit Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker und Kristin Davis (von links).

"And just like That" Noch mehr "Sex and the City": Carrie und Co. machen weiter New York unsicher – zweite Staffel angekündigt

Die Fortsetzung bekommt eine Fortsetzung. Der "Sex and the City"-Spin-off geht in die nächste Runde. HBO Max hat eine weitere Staffel mit der "Bradshaw-Gang" angekündigt.

"Sex and the City" ist Kult. Als Carrie und Co nach mehr als zehn Jahren Abstinenz endlich ihr Comeback bekanntgaben, feierten die Fans das entsprechend frenetisch. Doch es war eine kurze Freude. Nach zehn Folgen war schon wieder alles vorbei. Doch das soll es nicht gewesen sein. Jetzt steht fest: die Geschichte um Carrie, Charlotte und Miranda wird weitergehen. HBO Max hat eine weitere Staffel "And Just Like That" angekündigt.

Der Spin-off setzte nicht einfach dort an, wo "Sex and the City" einst aufhörte. Die wilden 30er haben Carrie Bradshaw und ihre Freundinnen längst hinter sich. Sie sind mittlerweile alle über 50, die Kinder groß und die Lebenssituationen anders. Sie sind ruhiger geworden, langweiliger auch, wie mitunter moniert wurde. Und trotzdem war das Remake – keine Überraschung – ein Riesenerfolg. Er sei begeistert und aufgeregt, mehr Geschichten über diese lebhaften, mutigen Charaktere zu erzählten, zitiert "Deadline" den Regisseur Michael Patrick King. "Tatsache ist, dass wir alle begeistert sind. And Just like That ... ist unser Sexleben zurück", so King.

Auch zweite Staffel ohne Kim Cattrall

Schon zuvor hatte es Gerüchte über die Möglichkeit einer zweiten Staffel gegeben. Zumindest King und Sarah Jessica Parker, welche die Hauptrolle Carrie spielt, hatten bereits offen bekundet, noch nicht genug von der "Bradshaw-Gang" zu haben. Schon vor Wochen hatte Parker gegenüber "Variety" bekundet, die Serie "auf jeden Fall" fortsetzen zu wollen und das Gespräche geplant seien – "denn es gibt einen Zeitplan und man will nicht zu viel Zeit verstreichen lassen". Jetzt folgte die offizielle Bestätigung.

Eine bittere Pille müssen "Sex and the City"-Fans aber schlucken. Denn auch in der neuen Staffel wird Kim Cattrall nicht als Samantha Jones dabei sein. Das hatte sich bereits angekündigt. Cattrall hatte in der Vergangenheit wiederholt gesagt, niemals zurückkehren zu wollen. Das Verhältnis zwischen ihr und den Kolleginnen gilt als zerrüttet. Allerdings wird Samantha wie in der ersten Staffel nicht unerwähnt bleiben und immer wieder in Form von Textnachrichten in die Story eingewoben werden. "Samantha ist nicht weg. Die Schauspielerin, die die Rolle gespielt hat, spielt sie nicht länger – aber Menschen ziehen sich aus deinem Leben zurück, auch wenn du es nicht möchtest", hatte Parker in der Late-Night-Show von Andy Cohen erklärt.

Neben Fan-Liebling Cattrall werden auch zwei weitere beliebte Figuren nicht mehr Teil der "Sex and the City"-Erzählung sein. Carries große Liebe, Mr. Big gespielt von Chris Noth, sollte nach seinem Tod in der Serie eigentlich im Staffelfinale noch einmal dabei sein. Nach dem der Vorwurf gegen ihn laut wurde, dass er mehrere Frauen sexuell genötigt haben soll, was er abstreitet, entschieden die Macher der Show ihn herauszuschneiden. Es ist nicht zu erwarten, dass er ein Comeback feiert. Zudem verstarb Willie Garson, der die Figur Stanford Blatch verkörperte, im vergangenen September.

