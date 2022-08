von Kester Schlenz Kester Schlenz, ehemals größter Fan von ARD und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, fordert: Reformen müssen her, sonst droht die Abschaltung.

Der ÖRR und ich, zwischen uns passte kein Blatt. Mit ÖRR meine ich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. So nannte ich ihn zärtlich. Immer habe ich ihn vehement verteidigt, wenn es da etwa hieß: "Ich guck‘ nur noch Netflix, Amazon und so. ARD und ZDF kann man dichtmachen!" Dann habe ich protestiert und sie aufgezählt, all die guten Filme, Serien, Magazine, Dokumentationen. Und natürlich die ausgewogenen täglichen Nachrichten der Sender gelobt, ohne die dieses Land ein anderes wäre.