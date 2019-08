Es gibt viele Arten, seinen Partner zu fragen, ob er oder sie den Rest des Lebens mit einem verbringen möchte. Menowin Fröhlich nutzte die wohl unromantischste Szenerie, um seiner Freundin Senay einen Heiratsantrag zu machen: das RTL-"Sommerhaus der Stars".

Menowin Fröhlich: Antrag im "Sommerhaus der Stars"

Nachdem Fröhlich und Senay ihren Mitbewohner gerade mitgeteilt hatten, dass sie freiwillig aus dem portugiesischen Ferienhaus ziehen wollen, bat der ehemalige DSDS-Star um Senays Aufmerksamkeit. Während Benjamin Boyce im Hintergrund "Angels" von Robbie Williams malträtierte, sagte der Sänger: "Für mich bist du das Beste, was mir in meinem ganzen Leben jemals passiert ist. Du hast damals ein Monster in deine Familie aufgenommen." Er sei nur ihretwegen heute ein besserer Mensch. "Deswegen möchte ich dich heute fragen, ob du meine Frau werden willst", beendete er seinen Vortrag. Boyce und Willi Herren grölten im Hintergrund - Romantik pur. Senay freute sich offenbar trotzdem über den Antrag und nahm ihren zukünftigen Ehemann in den Arm.

Im Interview mit "RTL.de" verrät das Paar jetzt, was hinter dem Sommerhaus-Antrag steckt. Damit Senay nichts von Menowins Plänen mitbekommt, musste der Sänger sich was einfallen lassen. "Ich hab den Ring schön in den Schuhen versteckt. Ich bin ja so ein Schuh-Fetischist und hatte einen kompletten Koffer nur mit Schuhen", erklärt er.

Tatsächlich war es bereits das zweite Mal, dass er Senay die Frage aller Fragen gestellt hat. "Sie hat [damals] eine E-Mail gelesen und natürlich geahnt, was auf sie zukommt", sagt er im Interview. "Da musste noch was kommen, wo sie wirklich überrascht ist", erklärt er seine Sommerhaus-Pläne.

Ein Hochzeitsdatum haben Menowin und Senay auch schon festgelegt. Am 5. Mai 2020 soll eine große Hochzeitsparty stattfinden - denn an dem Tag feiert das Paar außerdem ihren zehnten Jahrestag.

Quelle: "RTL.de"