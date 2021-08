Ab dem 15. September zeigt Netflix die Dokumentation "SCHUMACHER" über Formel-1-Ikone Michael Schumacher. Jetzt lieferte das Streaming-Portal dazu mit einem Trailer einen ersten Einblick.

Diese Dokumentation wird von Fans mit Spannung erwartet: Auf den Tag genau 30 Jahre nach dem Formel-1-Debüt von Michael Schumacher hat Netflix einen Vorgeschmack auf die neue Dokumentation "SCHUMACHER" gegeben. Der Streamingdienst veröffentlichte am Mittwoch einen 1:41 Minuten langen Trailer für den ab dem 15. September ausgestrahlten Film über die Motorsport-Ikone.

In der Dokumentation sprechen auch Ehefrau Corinna sowie die beiden Kinder Gina und Mick in persönlichen Interviews über Schumacher. Außerdem äußern sich viele Weggefährten des Kerpeners, der am 25. August 1991 in Spa-Francorchamps sein Debüt in der Motorsport-Königsklasse für Jordan gefeiert hatte.

Michael Schumacher lebt abgeschirmt von der Öffentlichkeit

Schumachers Sohn Mick fährt seit dieser Saison für Haas selber in der Formel 1. Spa ist die Lieblingsstrecke des 22-Jährigen, der in Belgien 2018 seinen ersten Formel-3-Sieg feiern konnte. "Es ist ein ganz besonderer Moment für mich und meine Familie, und ich freue mich sehr, dass ich dort hingehen und dieser besonderen Strecke meinen Stempel aufdrücken kann", sagte Mick Schumacher vor dem Grand-Prix-Wochenende in den Ardennen.

Vater Michael wird dann nicht an der Strecke sein. Er hatte bei einem fatalen Skiunfall 2013 trotz eines Helmes ein schweres Schädelhirntrauma erlitten und tagelang um sein Leben gekämpft. "Dank der Arbeit seiner Ärzte und dem Mitwirken von Corinna, die wollte, dass er überlebt, hat er überlebt – aber mit Folgen. Und im Moment kämpft man gegen die Folgen an", sagte Präsident Jean Todt vom Motorsport-Weltverband Fia kürzlich in einem "Bild"-Interview. Der ehemalige Ferrari-Teamchef gilt als enger Vertrauter der Familie und Ehefrau Corinna Schumacher.

Details über Schumachers Gesundheitszustand sind seit Jahren nicht mehr bekannt, auch wenn sich Fans auf der ganzen Welt genau das wünschen. Der mittlerweile 52-Jährige lebt abgeschirmt von der Öffentlichkeit und soll sich um die Gesundheit kümmern. "Wir hoffen, dass sich die Dinge langsam, aber sicher verbessern", sagte Todt.