Michael Wendler und Laura Müller - das weiß mittlerweile wohl ganz Deutschland - werden bald vor TV-Kameras heiraten. Standesamtlich sind sie bereits verheiratet. Seit Monaten geht es im Leben der beiden um ihre Verlobung und ihre anstehende Trauung in Las Vegas. In der aktuellen Folge ihrer TV-Now-Dokusoap "Laura und der Wendler - Jetzt wird geheiratet", machen sich die beiden in Deutschland auf zum Torten-Tasting.

Michael Wendler und Laura Müller: Zickereien beim Kuchen-Tasting

In einer Konfiserie in Deutschland lässt sich das Paar beraten. Und direkt kommt es zur ersten Meinungsverschiedenheit. Denn Laura möchte für den obersten Teil der fünfstöckigen Torte gerne Schokolade haben. Das passt aber dem Wendler nicht. "Mein Papa mag auch Schoko", verteidigt die 19-Jährige ihre Wahl. "Moment mal. Das erste Stück teilt man sich mit seinem Partner. Dein Papa ist unwichtig jetzt. Der hat dich abgegeben sozusagen und ich bin jetzt derjenige, der auf dich aufpasst", erwidert der Wendler. Also keine Schokolade für Laura und ihren Papa.

Ganz verzückt ist die Influencerin, als sie zum ersten Mal in ihrem Leben einen Cake-Pop probiert. Scheint ihr zu schmecken, genussvoll beißt Müller in das Kuchenstück. Dem Wendler bereitet der Anblick offenbar Sorgen.

Plaudern über die Hochzeitsnacht

"Aber nicht, dass du abends dann Bauchschmerzen hast, ne?", sagt er zu seiner Verlobten. Das würde sie in Kauf nehmen, erwidert Müller. "In der Hochzeitsnacht Bauchschmerzen wäre schon schlecht für mich! Du weißt ja: In der Hochzeitsnacht werden die Kinder gemacht", scherzt der 48-Jährige. "Sei anständig jetzt", weist ihn seine Bald-Ehefrau zurecht. "Ich kann doch auch mal meine Wünsche äußern. Oder darf ich das nicht?", lacht der Wendler daraufhin.

Geht es nach dem Schlagersänger, dürfte man also im kommenden Jahr mit einem Wendler-Baby rechnen.

"Laura und der Wendler - Jetzt wird geheiratet!" läuft auf TV Now