Michael Wendler tritt am Ballermann auf und verdient einen Teil seines Vermögens mit Musik. Außerdem sorgt der umstrittene Sänger derzeit für gute Quoten. Das weiß auch RTL. Und so überraschen die Gerüchte wenig, der Wendler würde nach dem Rauswurf von Xavier Naidoo aus der "Deutschland sucht den Superstar"-Jury dessen Platz einnehmen.

Michael Wendler in der DSDS-Jury? Das sagt Dieter Bohlen

Die "Bild"-Zeitung berichtet, RTL würde derzeit mit Wendlers Manager Markus Krampe verhandeln. Unklar sei, ob Wendler als Gastjuror oder auch in weiteren Liveshows auftreten würde.

Wendler befindet sich derzeit ohnehin in Köln, weilt jeden Freitag in den MMC-Studios in Ossendorf, weil dort seine Freundin, Influencerin Laura Müller, bei "Let's Dance" tanzt. Einer will von den Plänen allerdings überhaupt nichts wissen: Chefjuror und "Poptitan" Dieter Bohlen. Auf Instagram bezieht der 66-Jährige Stellung und findet klare Worte. "Eine Frage, lieber Herr Bohlen. Stimmt es, dass der Wendler wirklich mit in der Jury sitzt?", will ein Nutzer von Bohlen wissen. Der antwortet ohne große Umschweife: "nein."

Ein anderer Abonnent kommentiert den jüngsten Beitrag des Musikproduzenten ebenfalls mit den Wendler-Gerüchten. "Michael Wendler in die 'DSDS'-Jury habe ich gelesen?!", schreibt er. "Fake", antwortet Bohlen.

Unklar ist, wer Naidoos Platz einnimmt

Auch in der "Bild"-Zeitung hat sich Bohlen mittlerweile zu Wort gemeldet. "Das ist Schwachsinn! Was soll der denn in der DSDS-Jury? Einen Juror Michael Wendler wird es mit mir nicht geben", betont er. "Wir können ja auch zu dritt weiter machen." Dieter Bohlen steht für die Castingshow wie sonst kein anderer. Kaum vorstellbar also, dass über seinen Kopf hinweg entschieden würde.

Nach Naidoos Rauswurf haben am vergangenen Samstag Bohlen, Tänzerin Oana Nechiti und Sänger Pietro Lombardi das Talent einiger Nachwuchsmusiker beurteilt.

Quellen: "Bild"-Zeitung / Instagram Dieter Bohlen