Die Lage ist ernst, sehr ernst. Natürlich bei der weltweiten Corona-Krise, aber auch auf der Baustelle Wendler-Müller in Florida. Wer schon alle Netflix-Amazon-und-sonstigen-Serien durchgestreamt hat, dem sei "Laura und der Wendler – total verliebt in Amerika" empfohlen. Sechs Folgen leichte Koste, bei der man auf andere Gedanken kommt und zwangsläufig Schmunzeln muss. Die Situation ist folgende: Schlagersänger Michael Wendler hat für seine junge Freundin Laura Müller ein Haus in Cape Coral gekauft, denn in dem alten wohnte er ja mit seiner Ex-Frau Claudia Norberg.

Nun muss die neue Wendler-Villa, idyllisch gelegen an einem Kanal, aufwendig renoviert werden. Dafür wird extra Lauras Papa Klaus, von Beruf Handwerker, nebst Lebensgefährtin Gabi in die USA eingeflogen. Das Paar freut sich auf Ferien in Florida, muss aber bohren, hämmern und streichen, was das Zeug hält. Das Ganze bei 30 Grad im Schatten, was nicht nur den Wendler schweißgebadet und mit hochrotem Kopf hinterlässt. Seine Laura findet aber: "Du riechst immer noch toll."

Ein Stein stellt den Wendler vor ein massives Problem

Sein größtes Problem ist allerdings ein kürbisgroßer Stein in der Erde. Der muss weg, auch wenn der 47-Jährige glaubt, das sei der Gedenkstein für die Katze der Vorbesitzer. Für einen Mann, der öfter ein Mikro als einen Hammer in den Händen hält, ist das eine massive Herausforderung. Was machen mit dem Ding? Hochheben? Zertrümmern? Der Wendler ist ratlos. Und was passiert dann? Klaus Müller aus Tangermünde rollt den Stein einfach weg - mit bloßen Händen! "Mega Klaus!", mehr fällt dem Wendler dazu nicht ein.

Stattdessen gibt er seiner 18-jährigen Tochter "Ädelein", wie der Wendler sie nennt, Beziehungstipps. Sie solle sich einen Mann mit Bauch suchen, so der Rat des Vaters. Die mit Sixpack wolle jede Frau haben und deshalb seien die auf jeden Fall untreu. Ein Sixpack besitzt der Sänger zwar nicht, dafür aber einen gesunden Appetit - auch wenn er in der Casa Wendler höchst selten selbst gekocht. "Das letzte Mal Plätzchen backen mit meinem Dad ist ewig her, als ich zehn war vielleicht", erinnert sich Adeline - und schiebt hinterher, dass der Teig fertig aus der Kühltheke gekauft wurde.

Laura Müller will Plätzchen backen

Aber Laura will nun so richtig Plätzchen backen, mit Mehl, Eiern und Zucker. Der Wendler ist geschockt. Das erste Mal in seinem Leben hält er ein Handrührgerät zwischen seinen Finger, das erste Mal haut er ein Ei in eine Schüssel - was natürlich prompt daneben geht. Dass es beim Backen hilfreich ist, sich an das Rezept zu halten, sieht man beim Ergebnis. Der Teig taugt vielleicht als Kitt für die Fenster, aber nicht zum Ausrollen und Ausstechen. Ein Handwerker wird aus dem Wendler in diesem Leben wohl nicht mehr - ein Bäcker aber auch nicht.

Dafür offenbart er beim Besuch im Möbelhaus seine Vorliebe für Glitzer in jedweder Form und ein Faible für höhenverstellbare Sessel. Der Wendler ist schockverliebt in ein braunes Ledersofa mit Rückenstütze und hochfahrbarem Fußteil - Zyniker würden sagen ein elektrischer Seniorensitz mit Aufstehhilfe. Aber Alter ist für den 47-Jährigen kein Thema. "Bis zum Rentenalter habe ich noch 20 Jahre. Ich stehe noch in Saft und Kraft", lautet sein Credo. So ganz mag er sich von der geriatrischen Sitzgelegenheit aber noch nicht verabschieden."Schatzi, zu meinem 80. Geburtstag wünsche ich mir so eine Couch", bettelt er. Laura kontert: "So was kommt uns niemals ins Haus. Wenn du so was kaufst, dann willst du dick werden."

Am Ende der Shoppingtour bekommt der Wendler sein Glitzerbild und Laura einen versilberten Deko-Panther. Ein paar Möbel werden auch noch gekauft, macht eine Gesamt-Rechnung von 10.000 Dollar. Geld, das der Wendler in Handwerker hätte investieren können, aber er verlässt sich lieber auf seinen Schwiegervater in spe. Der muss nach drei Wochen Plackerei auf der Baustelle wieder abreisen. Ob er in Florida noch etwas anderes gesehen hat, als die gelb getünchte Fassade der Casa Wendler, ist nicht klar.

