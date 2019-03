View this post on Instagram

ALLES NUR FAKE! Eigentlich ist die Sache zu dumm, um hierzu überhaupt ein Statement abzugeben. Aber bei der aktuellen Berichterstattung von Focus und der BILD-Zeitung ist man ja schon fast gezwungen der Dummheit Einhalt zu gebieten! Wenn sich mein Vater, der sich bekanntlich nur gegen Geldzahlungen aus der Versenkung wieder einmal zu Wort meldet und das in der gewohnten niederträchtigen Art und Weise, dann verwundert es mich nicht weiter! Wenn er jedoch behauptet, die Wahrheit über meine neue Beziehung und Liebe zu kennen, obwohl wir seit über 10 Jahren keinen Kontakt mehr haben - wird spätestens jetzt jeder normale Mensch nachvollziehen können, warum ich den Kontakt zu diesem Menschen eingestellt habe! Er ist einfach nicht liebenswert, sondern boshaft. Fakt ist: Laura und ich sind seit Oktober 2018 ein Paar! Wir lieben uns und stehen dazu! Wir wurden erst nach der Trennung von Claudia und mir ein Paar! Die Scheidung zwischen meiner Frau Claudia und mir ist bei Gericht in den USA eingereicht und in den nächsten Wochen vollzogen! Claudia und ich haben uns freundschaftlich getrennt und verglichen! Der Vergleich sieht vor, dass sie bis Oktober m gemeinsamen Haus wohnen darf. Bei Anwesenheit von meiner Freundin Laura verlässt Claudia zeitlich begrenzt das Haus! Zum Ende des Jahres 2019 zieht Laura zu mir in die USA! Ein Visum hat sie bereits. Wer jetzt immer noch glaubt, es sei alles „Fake for Fame“, der glaubt noch an den Osterhasen.😂