Ehemalige First Lady Michelle Obama übernimmt Gastrolle in Sitcom

Michelle Obama stellt erneut ihre schauspielerischen Fähigkeiten unter Beweis. Die Frau des ehemaligen US-Präsidenten wird in einer Gastrolle in der Serie "Black-ish" zu sehen sein.

Für die finale Staffel der US-Serie "Black-ish" haben sich die Produzenten einen ganz besonderen Gaststar eingeladen. Die ehemalige First Lady der Vereinigten Staaten, Michelle Obama, 57, wird in der Serie zu sehen sein. Das gab das Produktionsteam in den sozialen Medien bekannt.

Obama war "schon lange Fan"

Auf Instagram und Twitter teilte das Produktionsteam die große Neuigkeit auf den offiziellen Accounts der Serie. Zu einem Foto, dass Obama mit den anderen Darsteller:innen zeigt, ist zu lesen: "#blackish zieht für die finale Staffel alle Register! Wir fühlen uns geehrt, dass Wegbereiterin Michelle Obama als Gaststar zu uns stößt."

Auch die 57-Jährige teilte das Bild auf ihrem Twitter-Account und schrieb, sie sei schon lange ein Fan von "Black-ishs" Witz und Brillianz gewesen. "Es war so aufregend, für eine Folge dabei sein zu dürfen. Ich kann es nicht erwarten, bis ihr alle sie sehen könnt", so Obama. Welche Rolle die Frau des ehemaligen US-Präsidenten übernehmen wird, oder ob sie vielleicht sogar sich selbst spielt, ist noch unklar. Auch weitere Details zu ihrem Gastauftritt wurden noch nicht veröffentlicht.

Zweite Serienrolle für Michelle Obama

Für Michelle Obama ist es nicht die erste Serienrolle. Denn 2014, während der Amtszeit ihres Ehemanns als US-Präsident, trat sie bereits in der Serie "Parks and Recreation" auf. Damals spielte sie in einer Gastrolle der sechsten Staffel sich selbst.

"Black-ish" ist eine vielfach ausgezeichnete US-amerikanische Comedyserie, in deren Zentrum eine afroamerikanische Familie steht, die in einer überwiegend weißen Nachbarschaft lebt. In sieben vorangehenden Staffeln hatten bereits andere politische Figuren wie etwa die Demokratin Stacey Abrams, 47, oder Barack Obamas ehemaliger Berater David Axelrod, 66, Gastrollen. Die Serie, die auf dem US-Sender ABC ausgestrahlt wird, ist in Deutschland bei Disney+ verfügbar. Wann die achte und somit letzte Staffel der Serie erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.