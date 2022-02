"Showtime of my Life" auf Vox

"Showtime of my Life" auf Vox Schock-Nachricht in Fernsehshow – Mickie Krause hat Krebs

Eigentlich wollte Mickie Krause mit seiner Teilnahme an "Showtime of my Life" für Früherkennung werben. Doch dann wurde bei ihm selbst Krebs diagnostiziert. Der Schlagersänger machte trotzdem die Vox-Show weiter.

Bei "Showtime of my Life" strippen prominente Männer und Frauen, um für die Krebsvorsorge zu werben. Ihre Botschaft: "Wenn wir uns vor einem Millionen-Publikum ausziehen, schafft ihr das auch vor einem Arzt."

In diesem Jahr ist unter anderem Sänger Mickie Krause mit dabei. Doch dem für seine gute Laune bekannten Entertainer wurde bei den Dreharbeiten für die Sendung auf Vox eine schlimme Nachricht überbracht. "Am 6. Januar bekam ich die Diagnose Blasenkrebs", sagt der 51-Jährige. "Am 8. stand ich im Finale von 'Showtime of my Life', ich habe gemeinsam mit meinen Mitstreitern performt. Wir haben eine vierminütige Choreografie präsentiert."

Am kommenden Dienstag ist der bewegenden Moment im TV zu sehen, als Krause von seiner Erkrankung erfährt. Die Sendung wird am 15. Februar um 20.15 Uhr bei Vox ausgestrahlt. Im Anschluss daran spricht Krause im "Prominent! Spezial“ ab 23.00 Uhr über den Krebs und erzählt, wie es ihm jetzt geht.

Mickie Krause fasste neuen Mut

"Ich habe einfach gedacht: Aufgeben kann jetzt keine Option sein", sagte der mit Liedern wie "Zehn nackte Friseusen" bekannt gewordene Musiker und ließ sich von der schockierenden Diagnose nicht aus der Bahn werfen: "Du musst jetzt Stärke zeigen." Er habe zusammen mit sieben weiteren Kumpels eine Botschaft, die er umsetzen wolle. "Ich stell mich dieser Geschichte, ich bin ein starker Mensch, ich komm da raus."

Dennoch hatte der 51-jährige an der Nachricht ziemlich zu knabbern: "Das Schlimmste im Leben ist ja Hilflosigkeit und ich fühlte mich in dem Moment natürlich total hilflos, weil ich überhaupt nicht mit dieser Diagnose gerechnet habe", sagte Krause.

Es gibt jedoch auch positive Nachrichten: Der Sänger, der mit bürgerlichem Namen Michael Engels heißt, wurde mittlerweile operiert und hat alles gut überstanden. Krause kann sich einstweilen glücklich schätzen: Er sei im Nachhinein sehr dankbar, diese Vorsorge gemacht zu haben.

"Showtime of my Life – Stars gegen Krebs" läuft am 15. und 22. Februar ab 20.15 Uhr bei Vox. Die Sendung können Sie parallel zur Ausstrahlung im TV auch im Livestream auf RTL+ verfolgen. Im Anschluss an die Ausstrahlung steht die komplette Folge jederzeit auf RTL+ zum Abruf bereit.