Mehr als einen Monat nach seinem Tod ist der Comedian Mirco Nontschew endlich beigesetzt worden. Für die Fans soll es noch die Gelegenheit geben, Abschied zu nehmen.

Sein Tod hat Millionen Menschen in Deutschland bewegt: Am 3. Dezember 2021 wurde der beliebte Comedian Mirco Nontschew tot in seiner Berliner Wohnung aufgefunden. Er wurde nur 52 Jahre alt. Beigesetzt werden konnte er jedoch lange Zeit noch nicht - da sich die Untersuchungen der Behörden lange hinzogen. Noch am 10. Januar hatte die Berliner Staatsanwaltschaft bestätigt, dass das Todesermittlungsverfahren noch nicht abgeschlossen sei.

Zwar ist noch immer nicht die offizielle Todesursache bekannt, doch immerhin hat Nontschew mittlerweile seine letzte Ruhe gefunden. Das gab sein Manager Bertram Riedel am Montag dem Fernsehsender RTL bekannt. Die Beerdigung hat demnach im Januar stattgefunden, im engsten Familienkreis. Den genauen Zeitpunkt teilte Riedel nicht mit.

Doch auch die Fans sollen die Gelegenheit bekommen, sich von ihrem Idol zu verabschieden. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Demnach soll im Sommer eine große Abschiedsfeier für den Comedian steigen und als eine Art öffentliche Gedenkveranstaltung geplant werden.

"RTL Samstag Nacht" machte Mirco Nontschew berühmt

Mirco Nontschew wurde 1993 bekannt durch die Comedy-Reihe "RTL Samstag Nacht". Zusammen mit Olli Dittrich, Esther Schweins, Wigald Boning und anderen Talenten revolutionierte er damals das Humor-Genre und brachte bislang in Deutschland ungekannten Blödsinn auf den Bildschirm. Eine ganze Generation von Zuschauern blieb deshalb am Samstagabend daheim, um wiederkehrende Formate wie "Kentucky schreit ficken", "Zwei Stühle – eine Meinung" oder Nontschew in "Die Gebrüder Mente – Ali & Rudi" zu sehen.

Zuletzt hatte Mirco Nontschew für Amazon in der Comedy-Show "LOL: Last One Laughing" vor der Kamera gestanden. Und das sogar gleich zwei Mal: Er gehörte zum Cast der ersten Staffel, die im Frühjahr 2021 ausgestrahlt wurde. Und er wurde für die dritte Staffel zusammen mit Carolin Kebekus und Anke Engelke reaktiviert.

Wenn die neuen Folgen im Frühjahr auf Amazon zum Abruf bereit stehen, haben die Fans eine weitere Gelegenheit, von Nontschew Abschied zu nehmen.

Verwendete Quellen: "RTL.de"; "bild.de"