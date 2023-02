Die 48-Jährige hat Spaß daran, sich zu verkleiden. Zum Kostümverleih muss sie aber nicht. Sie finde immer etwas Passendes bei sich im Keller, erzählt sie.

Die Moderatorin Barbara Schöneberger liebt Verkleiden und hilft auch ihrer Tochter bei der Suche nach Karnevalskostümen. "Ich bin ja vielleicht nicht immer die perfekte Mutter, aber was das Verkleiden angeht schon", sagte die 48-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn es Lila mit grünen Punkten sein soll, habe ich das sicher im Schrank. Und auch noch den passenden Schmuck dazu."

Sie werde häufig zu Mottopartys eingeladen, berichtete Schöneberger. "Ich bin der einzige Gast, der dann nicht dauernd vorher zu einem Kostümverleih muss, weil ich zu allem etwas Passendes im Keller habe." Selbst Kleidung, die ursprünglich mal elegant gedacht gewesen sei, tauge mitunter jetzt für eine Bad-Taste-Party.

Schöneberger ist am Samstag (11.2., 20.15 Uhr) in der neuen Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" im Ersten in einem Clip als Kunstlehrerin zu sehen. Weil das Verkleiden mit großem zeitlichen Aufwand verbunden ist, mache sie das meist zu Hause. "Älter und dicker kriegen sie immer hin", sagte die Entertainerin. "Ich fürchte, jünger und dünner nicht. Dabei würde ich ja viel lieber mal so auf eine Feier gehen."