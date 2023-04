Sie war lange Zeit eine der beliebtesten Sportmoderatorinnen Deutschlands. Nun kehrt Monica Lierhaus zurück ins Fernsehen: Für RTL wird die 52-Jährige künftig in verschiedenen Formaten zum Einsatz kommen.

Fußball-Fans haben mit ihr unzählige Abende verbracht: Monica Lierhaus moderierte von 2004 bis 2009 die "Sportschau", war bei der Fußball-WM 2006 sowie bei der Europameisterschaft 2008 ständige Begleiterin der Fußball-Nationalmannschaft und berichtete von drei Olympischen Spielen.

2009 wurde die Karriere dann jäh unterbrochen, als Lierhaus nach einer Hirn-Operation für vier Monate ins künstliche Koma versetzt wurde und anschließend ihre Sprech- und Bewegungsfähigkeit neu trainieren musste. Danach war sie nur noch selten im TV zu sehen.

Monica Lierhaus wird von den Special Olympics berichten

Doch nun kehrt die beliebte Sportjournalistin zurück auf den Bildschirm. Wie RTL bekanntgab, wird die 52-Jährige für den Privatsender gleich in verschiedenen Formaten zu sehen sein. Bereits am 13. April wird Lierhaus im Vorfeld der Europa-League-Partie zwischen Bayer Leverkusen und St. Gilloise in einem Interview erstmals über ihr Comeback sprechen.

Im Juni wird sie von den Special Olympics in Berlin berichten. RTL ist Medienpartner dieser weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung - für die Nachrichten- und Magazinformate wird Lierhaus verschiedene Athleten interviewen sowie die Sportmoderationen bei "RTL Aktuell" übernehmen.

Doch RTL plant mit der 1970 in Hamburg geborenen Fernsehjournalistin noch weiter: Sie soll im Juni zusammen mit Florian König von einem Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft berichten. Dazu bekommt sie eine eigene Rubrik bei "Punkt 12": In einer Wochenserie begleitet Monica Lierhaus zudem Heldinnen und Helden des Alltags.

Millionen kennen sie von der Fußball-Nationalmannschaft

"Monica Lierhaus ist eine der bekanntesten Sportjournalistinnen in Deutschland . Wir freuen uns daher sehr, dass sie RTL in einem sportlich ereignisreichen Jahr mit ihrer Expertise unterstützt", sagt Mirijam Trunk, Chief Crossmedia Officer und Chief Sustainability & Diversity Officer RTL Deutschland. "Gemeinsam haben wir ein spannendes Themenpaket entwickelt. Dass Monica Lierhaus uns zudem als Inklusionsberaterin begleitet, ist eine große Bereicherung für ein Thema, das uns am Herzen liegt."

Auch Monica Lierhaus sieht der Zusammenarbeit positiv entgegen: "Ich freue mich wirklich sehr auf die Zusammenarbeit mit RTL", sagte die 52-Jährige. "Wir realisieren spannende Projekte mit außergewöhnlichen Menschen." Besonders freue sie sich "auf Ausflüge zum Thema Fußball und die Nationalmannschaft".

So haben Monica Lierhaus Millionen Fernsehzuschauer in Erinnerung behalten. Und so werden wir sie wiedererleben.