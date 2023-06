"So toll, wieder in einem Studio stehen zu dürfen": Monica Lierhaus feiert Comeback als Sportmoderatorin

Monica Lierhaus hat ihre Premiere als Sportmoderatorin bei "RTL Aktuell" gefeiert. An der Seite von Anchorwoman Charlotte Maihoff führte die 53-Jährige in den letzten Minuten der Sendung durch die Sportmeldungen.

"Du glaubst nicht, wie ich mich darüber freue", sagte Lierhaus zu ihrer Kollegin. "Es ist für mich so toll, wieder in einem Studio stehen zu dürfen. Sensationell." Im Rahmen der Themenwoche "Vielfalt verbindet" von RTL Deutschland wird die frühere "Sportschau"-Moderatorin auch von den Special Olympics in Berlin und von der deutschen Fußballnationalmannschaft berichten.

Monica Lierhaus moderiert Sport bei "RTL Aktuell"

Im Sportblock ging es unter anderem um ein Geschwisterpaar, das im Tennis bei den Special Olympics teilnehmen wird und von Lierhaus interviewt wurde, aber auch um die Kritik an DFB-Trainer Hansi Flick und um den Handball-Champions-League-Triumph des SC Magdeburg.

"Wir freuen uns auf eine tolle Woche mit dir, Monica", hieß es von Maihoff zum Abschied. Lierhaus erwiderte: "Ich mich auch, extrem." Einstand geglückt – das sah auch Nachrichtenkollege Maik Meuser so. "Sehr coole Premiere!", schrieb er bei Twitter. Auch andere Menschen vor dem Fernseher freuten sich mit Lierhaus. "Endlich ist sie wieder da!", "So stark!" oder schlicht "Mega", lauteten die Reaktionen auf das Comeback

Zum Hintergrund: 2009 fiel die Journalistin in ein monatelanges Koma, als bei einer Aneurysma-Operation Komplikationen auftraten. Anschließend musste sie mühsam wieder sprechen und gehen lernen – und hatte dabei stets ein Ziel vor Augen: die Rückkehr in ihren alten Job. "Ich sage es mal ganz unverblümt: Diese ersten Jahre nach der OP waren brutal harte Arbeit. Aber es hat sich gelohnt", hatte sie jüngst RTL erzählt.

