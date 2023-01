von Wiebke Tomescheit In der BBC-Show "Would I Lie To You" verriet die Profi-Tänzerin, wie es einst fast zum Zerwürfnis zwischen ihr und dem Schlagerbarden gekommen wäre.

Motsi Mabuse, vielen vor allem als langjährige Jurorin bei "Let's Dance" bekannt, ist nicht nur in Deutschland populär. Nachdem ihre jüngere Schwester Oti bereits mehrmals an der ebenfalls extrem erfolgreichen englischen Variante der Show ("Strictly Come Dancing") teilgenommen hatte, wird auch Motsi zunehmend zu einem Star in Großbritannien. Und so wurde sie als Gast in eine beliebte britische Comedy-Quizshow namens "Would I Lie To You?" eingeladen, in der ein prominentes Team einem anderen Anekdoten aus seinem Leben auftischt, die entweder wahr oder geschwindelt, auf jeden Fall aber lustig sind.

Als die 41-jährige Mannheimerin an der Reihe war, begann sie: "Ich habe eine SMS geschrieben, in der ich über meinen 'Let's Dance'-Partner jammerte, und dann aus Versehen an meinen 'Let's Dance'-Partner geschickt." Ein peinlicher Fauxpas, wie ihn wohl jeder von uns kennt – nur, dass die Beteiligten in der Regel nicht prominent sind. Lee Mack, ein Comedian aus dem gegnerischen Team, hakt nach: "Wer war dein Tanzpartner?" Und Mabuse offenbart: "Guildo Horn." Der Schlagerbarde war 2007, als sie zum ersten Mal (noch nicht als Jurorin, sondern als Tänzerin) an der Show teil nahm, ihr Promi-Tanzschüler.

Motsi Mabuse über ihre erste "Let's Dance"-Teilnahme

Der Moderator der Show, Rob Brydon, reagiert amüsiert auf den Künstlernamen des Schlagersängers: "Guildo Horn – du bist sicher, dass er nicht in der Pornoindustrie tätig ist?" Keiner der Anwesenden scheint – schändlicherweise – den Namen unseres einstigen ESC-Stars zu kennen. "Er ist ein ziemlich berühmter Mann. Er singt", verteidigt Motsi Mabuse den 59-Jährigen.

Aber was passte ihr dann nicht an der Zusammenarbeit mit Horn? "Es war vor einem sehr wichtigen Wettkampf in Blackpool", erklärt sie. "Und ich war wirklich gestresst." Das Training mit Horn habe sich wohl eher zäh gestaltet. Die SMS habe gelautet: "Er ist nicht sehr gut und ich bin froh, dass es bald vorbei ist und ich den Stress nicht mehr habe." Harsch, in der Tat. Besonders unangenehm: Als sie die Nachricht abschickte, stand Guildo Horn direkt vor ihr und konnte sofort lesen, was sie über das gemeinsame Tanztraining dachte.

Inzwischen sind beide gute Freunde

Mack fragt: "Warum hast du es ihm nicht einfach gesagt?" und Motsi grinst breit: "Er hat mich dasselbe gefragt!" Die beiden kannten sich zu diesem Zeitpunkt erst zwei Wochen, die Situation war also natürlich erst einmal extrem unangenehm. Horn sei direkt auf sie zugekommen und habe trocken gesagt: "Oh – danke."

Allerdings hatte der Vorfall zur Folge, dass beide später "intensive Freunde" wurden, so Mabuse. "Wenn die Wahrheit einmal draußen ist, ist sie draußen!" Trotz der holprigen Vorbereitungszeit schafften die beiden es in der Show dann letztendlich trotzdem auf einen guten fünften Platz.

Und offenbar traute niemand der netten Motsi Mabuse eine solch rüde SMS zu, weshalb das Rateteam von Lee Mack auf "Lüge" plädierte. Die Profi-Tänzerin musste jedoch zugeben, dass es sich tatsächlich um eine wahre Begebenheit handelte – ein Punkt für ihr Team. Immerhin scheint ihr Guildo Horn verziehen zu haben, und auch abseits ihrer wilden Anekdote machte Mabuse eine fantastische Figur in der Show: Charmant, witzig, authentisch. So haben wir kulturelle Botschafter gern.

