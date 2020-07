Sie ist bisher eher als Bühnenschauspielerin bekannt. Jetzt verstärkt Stefanie Reinsperger als Hauptkommissarin Rosa Herzog das Dortmunder Ermittlerteam.

Die neue Hauptkommissarin Rosa Herzog im Dortmunder «Tatort» ist Schnellsprecherin, Expertin für Mikroexpression und engagiert sich emotional.

Das verriet die Schauspielerin Stefanie Reinsperger (32), die in die Rolle der Ruhrgebiets-Ermittlerin schlüpft, am Mittwoch bei einem Drehtermin in Köln.

Als Teil des vierköpfigen Teams wird sie in der Folge «Heile Welt» in der ersten Jahreshälfte 2021 zu sehen sein - als Nachfolgerin von Kommissarin Nora Dalay (Aylin Tezel). «Ich bin auf das Lesen von Mikroexpression beim Menschen spezialisiert, beobachte vor allem die Körpersprache genau», erklärt sie ihre Rolle im TV-Ermittlerteam.

In der Folge mit ihrem ersten Auftritt wird die verkohlte Leiche einer jungen Frau nach einem Brand in einer Hochhaussiedlung entdeckt. Das Team sieht sich mit Rassismus, Polizeigewalt und Fake News konfrontiert. Herzog muss an der Seite des zynischen Peter Faber (Jörg Hartmann), ihrer Kollegin Martina Bönisch (Anna Schudt) und Jan Pawlak (Rick Okon) bestehen.

Am Set laufe es bestens: «Die Stimmung ist superschön, ich bin herzlich und liebevoll aufgenommen worden. Die drei sind fantastische Kollegen, die ihren Job sehr ernst nehmen.»

Reinsperger, gebürtige Österreicherin, hatte sich bislang vor allem als Theater-Schauspielerin - etwa in Wien, Düsseldorf oder Berlin - einen Namen gemacht. Sie werde auch weiterhin dem Berliner Ensemble treu bleiben. Die bisherige Darstellerin Tezel ist ausgestiegen, weil sie sich neuen künstlerischen Herausforderungen stellen will.