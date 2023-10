Die neue "Tagesthemen"-Moderatorin Jessy Wellmer präsentiert am 30. Oktober ihre erste Sendung. Das teilte der Norddeutsche Rundfunk am Freitag in Hamburg mit. Die 43-Jährige folgt auf Caren Miosga, die im nächsten Jahr die Polit-Talkshow von Anne Will übernimmt. Die ARD-"Tagesthemen" gehören zu den meistgesehenen Nachrichtensendungen im deutschen Fernsehen.