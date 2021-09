Netflix: "Bridgerton" ist die erfolgreichste Eigenproduktion in der Kategorie Serien – bislang

In der Zeit von Corona-Lockdowns und Quarantäne-Wochen wurde Netflix zu einem ständigen Begleiter. Jetzt hat Co-CEO Ted Sarandos einen spannenden Einblick in die Daten des Streamingdienstes gegeben.

Netflix: Die erfolgreichsten Filme und Serien

Die verraten, welche Eigenproduktionen – Serien und Filme – die meisten Zuschauer fanden. Auf Platz eins der Serien ist die erste Staffel "Bridgerton". 82 Millionen Accounts haben mindestens die ersten zwei Minuten gesehen und das in den ersten 28 Tagen nach Erscheinen. Doch auch gemessen an der Wiedergabezeit belegt "Bridgerton" den ersten Rang. 625 Millionen Stunden wurde die Serie gestreamt.

Die erste Staffel der Siegerserie erschien in der Weihnachtszeit 2020, als vermutlich noch mehr Menschen zu Hause waren als coronabedingt ohnehin. Auf Platz zwei befindet sich die erste Staffel von "Lupin". Die französische Serie erzählt die Geschichte eines Meisterdiebes. Platz zehn wird von "Emily in Paris" besetzt. Trotz durchwachsener Kritiken schauten 58 Millionen Accounts in die Serie rein.

Einer könnte alle überholen

Die Top 1 der Filme hat "Extraction" erklommen. 99 Millionen Accounts sahen mindestens die ersten Minuten den Action-Thrillers mit Avengers-Star Chris Hemsworth. Auch in den ersten zehn vertreten ist "Bird Box" mit Sandra Bullock. Was die Wiedergabezeit angeht überholt der Horrorstreifen "Extraction" sogar. Auch "Enola Holmes" und "Project Power" mit Jamie Foxx sind in der Top Ten.

Doch die Platzierungen sind offenbar nur eine Momentaufnahme. Denn schon bald könnte "Bridgerton" überholt werden. Laut Netflix ist die südkoreanische Serie "Squid Game" auf gutem Weg, die erfolgreichste Produktion aller Zeiten zu werden. Dabei ist die Serie erst seit neun Tagen auf dem Markt. Netflix beschreibt "Squid Game" wie folgt: "456 verzweifelte Kandidaten treten in einem ebenso mysteriösen wie tödlichen Überlebensspiel gegeneinander an. Sie müssen mehrere Runden von Kinderspielen überstehen, um ein Preisgeld von 45,6 Milliarden Won zu gewinnen, das sie aus ihrer Misere befreien kann."