Wenn bisher die Rede von den erfolgreichsten Serien auf Netflix war, ging es immer um die reine Quantität: Der Streaminganbieter sortierte nach der Anzahl der Stunden, die eine Serie insgesamt angeschaut wurde. Das verzerrte jedoch das Gesamtbild, da Serien, die mehr Folgen aufwiesen, natürlich in dieser Rechnung auch auf höhere Zuschauerwerte kamen.

Kürzlich hat Netflix seine Methodik verändert – jetzt zählt man die sogenannten Views. Dabei werden die angeschauten Stunden durch die Gesamtlaufzeit der Serie geteilt. Außerdem werden nicht mehr nur die ersten 28 Tage nach dem Start einer Produktion berücksichtigt, sondern die ersten 91 Tage, also etwa drei Monate. Dies sei relevant, "da viele unserer Shows und Filme im Laufe der Zeit erheblich wachsen", teilte Netflix mit.

Der Streaminganbieter hat im gleichen Atemzug auch eine aktualisierte Rangliste seiner erfolgreichsten Serien nach den neuen Kriterien veröffentlicht. Die Zahl der Views bezieht sich dabei wie gesagt lediglich auf die ersten drei Monate nach der Veröffentlichung der Serie. In unserer Fotostrecke sehen Sie die Top Ten der bisher erfolgreichsten Serien bei Netflix.

Netflix: "Squid Game" steht ganz oben

Ganz vorne liegt nach wie vor die erste Staffel von "Squid Game" aus Südkorea. In der Serie kämpfen 256 Kandidaten in einem tödlichen Spiel um einen riesigen Geldgewinn. Ansonsten haben es Produktionen aus nicht-englischsprachigen Gefilden schwer: In den Top Ten stehen nur drei davon, wobei "Haus des Geldes" doppelt vertreten ist.

"Wednesday" mit Jenna Ortega in der Hauptrolle profitierte von der veränderten Methodik und steht jetzt auf Platz zwei der erfolgreichsten Serien. Bei den Filmen rangiert übrigens der Actionstreifen "Red Notice" mit Dwayne Johnson und Ryan Reynolds mit deutlichem Abstand ganz oben.

Quellen: Netflix / Netflix (2)