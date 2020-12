Netflix hat einen Jahresrückblick veröffentlicht und verraten, welches die erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Serien 2020 waren. Zahlreiche deutsche Produktionen kamen im Ausland gut an - eine ganz besonders.

Es war das Jahr, in dem Video-Plattformen wie Netflix oder Amazon Prime fast schon als systemrelevant bezeichnet werden konnten. Durch die Corona-Pandemie sind Millionen Menschen zuhause geblieben - und haben ihren Medienkonsum beträchtlich gesteigert. Davon haben Anbieter von Bewegtbild-Inhalten beträchtlich profitiert.

Das zeigt sich auch bei der Jahresbilanz, die der Streamingdienst Netflix gezogen hat. Von dem Boom profitierten auch deutsche Filme und Serien. Die waren international so gefragt wie nie zuvor. Klarer Sieger war die Historienserie "Barbaren", die von der Schlacht im Teutoburger Wald im Jahre 9 nach Christus erzählt. Die sechs Episoden wurden zwar erst im Oktober veröffentlicht, schafften es aber dennoch in 91 Ländern unter die Top Ten. Kein Wunder, dass Netflix gleich eine weitere Staffel von der Germanen-Saga bestellt hat.

"Dark" auf Rang 2

Es gab daneben noch zahlreiche weitere deutschsprachige Produktionen, die im Ausland gut ankamen. Die dritte Staffel von "Dark" kam in 85 Ländern unter die ersten Zehn, "Freud" in 67 Ländern. Die Liebeskomödie "Isi & Ossi" überzeugte die Zuschauer in 60 Ländern, "Freaks" in 55 Ländern. Auf den weiteren Plätzen folgen "Unorthodox" (50 Länder), die zweite Staffel von "How to Sell Drugs Online (Fast)" (43 Länder), "Biohackers" (36 Länder), "Was Wir Wollten" (24 Länder) und "Betonrausch" (acht Länder).

Neben der Vielzahl an im Ausland erfolgreichen Serien ist auch die Bandbreite an Genres interessant: Waren früher deutsche Stoffe vor allem gefragt, wenn es um die Historie geht - egal ob Mittelalter, NS-Zeit oder die DDR -, so können deutsche Serienschaffende mittlerweile auch Komödien, Fantasy oder Romanzen.

Trotz der herausragenden Zahlen reichte es bei "Barbaren" übrigens nicht für den Spitzenplatz der weltweit erfolgreichsten nicht-englischsprachige Serie. Den belegte die vierte Staffel der spanischen Produktion "Haus des Geldes" ("La Casa de Papel"). Die Serie über eine Gruppe von Bankräubern lag am Ende hauchdünn vorn: Sie schaffte es in 92 Ländern in den Top-Ten. Ein Land mehr als "Barbaren".