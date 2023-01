von Dirk van Versendaal Bernhard Aichners Thriller "Totenfrau" wurde schön-schaurig als Netflix-Serie verfilmt.

Wir alle werden eines Tages sterben, das ist so unerfreulich wie wohlbekannt. Wir werden auf einem Versorgungstisch liegen, und mit ein bisschen Glück wird sich jemand unserer sterblichen Hülle annehmen, wird sie ein letztes Mal herausputzen vor dem Gang wohin auch immer.

Ja, Bestatter betreiben ein fürsorgliches Gewerbe. Bei Brünhilde Blum aber liegen die Dinge ein wenig anders. Die spricht mit ihren Toten, probiert Elektroschockpistolen an ihnen aus, bei Bedarf sägt sie Körperteile ab, der Leichnam muss schließlich in seinen Sarg passen. Oh, und manche ihrer Kunden leben noch, wenn sie dort landen. Das ist so von ihr gewollt.