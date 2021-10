Die Darsteller in Netflix erfolgreichster Serie tragen alle das gleiche sportliche Outfit. Das sorgt beim Hersteller Vans aktuell für besonders hohe Verkaufszahlen.

Die Netflix-Serie "Squid Game" erfährt gerade einen Hype wie zuvor keine andere Serie der Streamingplattform. Im Internet und den Sozialen Medien kommt kaum jemand vorbei an Fotos und Zusammenschnitten der Serie, auf denen die Darsteller in den typisch grünen Trainingsanzügen zu sehen sind. Dazu tragen sie weiße Slip-On Turnschuhe. Und deren Verkauf geht nun durch die Decke.

Schuh-Hype: Vans profitiert

Auch wenn auf den Schuhen in der Serie nie klar das Logo der Marke Vans zu sehen ist, gleichen die Sneaker dem weißen Slip-On-Klassiker der Marke. Das wird spätestens in Folge sieben der Serie deutlich, als die Schuhe von Hauptdarsteller Lee Jung-Jae in Nahaufnahme zu sehen sind. Und das führte in den vergangenen Wochen zu einem Anstieg der Verkaufszahlen des Schuhs um 7.800 Prozent, wie die britische Seite "The Sole Supplier" meldete.

Auch die grünen Trainingsanzüge werden durch die Serie zu beliebten Kassenschlagern bei Amazon. Die Shopping-Plattform Lyst verzeichnet nach dem Start der Serie einen Anstieg der Suchanfragen um 97 Prozent für Retro-Trainingsanzüge und um 145 Prozent für weiße Sneaker.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Twitter integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Mehr Verkäufe durch Halloween

Zusätzlich dürfte Halloween das Geschäft mit den weißen Sneakern, sowie den passenden Trainingsanzügen befeuern. In den Sozialen Medien wird bereits viel über mögliche, von der Serie inspirierte Kostümideen spekuliert und gescherzt. In den ersten 28 Tagen nach Serienstart sahen sich rund 111 Millionen Menschen die Netflix-Produktion an, bei der die hochverschuldeten Protagonisten an tödlichen Spielen teilnehmen, um an eine große Summe Geld zu gelangen. Dabei dürfte der ein oder andere sich für Halloween inspirieren lassen haben. Bei der koreanischen Fernsehshow "Back To The Idol" traten bereits Prominente in ähnlichen Outfits auf.

Quellen:T-Online, GQ