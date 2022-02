In den ersten Episoden von "Inventing Anna" spielt Anna "Delvey" Sorokins Freund eine wichtige Rolle. Er ist Startup-Gründer und wirkt ebenfalls zwielichtig. Mit wem die Betrügerin im echten Leben zusammen war, darüber gibt es ein paar Theorien.

Es ist ein "match made in heaven", könnte man meinen, wenn man Anna "Delvey" Sorokin (Julia Garner) und Chase Sikorski (Saamer Usmani) zusammen in "Inventing Anna" sieht. Beide haben ein Faible für luxuriösen Lifestyle, teure Reisen und suchen gezielt nach Bekanntschaften, die sie im besten Fall weiterbringen könnten.

"Inventing Anna": Wer war Anna "Delvey" Sorokins Freund?

Sikorski wirkt dabei genauso wenig sympathisch oder vertrauenserweckend wie Sorokin. Seine App "Wake", mit der er Träume konservieren will, scheitert, sodass er Investoren sehr viel Geld schuldet. Darüber hinaus lügt er über seine Herkunft. Und statt die Dinge geradezubiegen, flieht er erst zu seinen Eltern nach Ohio, dann nach Dubai. Seit Veröffentlichung der Netflix-Serie fragen sich viele Fans: Ist Chase Sikorski echt? Und wie hieß er im wahren Leben?

Darüber gibt es ein paar Theorien. Die Indizien, die Journalistin Jessica Pressler in ihrem viral gegangenen "New York Magazine"-Artikel erwähnt, sind: Er sei ein "Futurist", der "an TED-Talks teilnimmt und über den in 'The New Yorker' berichtet wurde". Und weiter: "Dann war es 2016. Der Mann, dessen App nie zustande kam, zog in die Emirate, und Anna kam auf eigene Faust nach New York." Das sind nicht viele Anhaltspunkte, aber genügend, um Serienfans recherchieren zu lassen.

Der Name Hunter Lee Soik fällt oft

Der Name, auf den sich die meisten einigen können, ist Hunter Lee Soik. Er wurde nicht nur auf einem von Sorokins frühen Reise-Fotos auf Instagram markiert. Mehr noch: Rachel DeLoache Williams, eine von Sorokin betrogene Freundin, erwähnt ihn in ihrem Buch ausführlich.

"Hunter Lee Soik war High-Tech-Unternehmer. Ich habe auch schon gehört, wie er als 'Futurist' bezeichnet wurde – was auch immer das bedeuten mag", schreibt Williams in "My Friend Anna". Sorokin nannte Soik laut Williams bei einem Treffen ihren "Ex", mehr Details gab sie aber nicht preis. Doch Williams gibt weitere Hinweise: "Hunter war von New York nach Dubai gezogen und nun zu Besuch hier", heißt es in ihrem Buch.

Er habe ihr von seinem Job erzählt und auch von dem, den er in New York hatte. "Zudem, so erzählte er weiter, hatte er zu der Zeit, als er noch in den USA lebte, eine App entwickelt, die Shadow hieß und zur Entstehung einer 'Träumer-Community' beitragen sollte", sagt sie. "Später googelte ich und fand heraus, dass 'The New Yorker', 'Wired', 'The Atlantic', 'Forbes', 'Fast Company', 'Business Insider' und 'Vice' über sein Konzept für Shadow berichtet hatten und er sogar einen TED-Talk gehalten hatte", heißt es weiter in dem Buch.

Laut seinem LinkedIn-Profil ist Soik nicht mehr in Dubai und auch nicht in den USA. Derzeit arbeitet er in einem von ihm gegründeten Unternehmen in Hong Kong. Über Anna "Delvey" Sorokin sprach er nie öffentlich.

