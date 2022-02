Anna "Delvey" Sorokin 2019 vor Gericht in New York. Die Netflix-Serie "Inventing Anna" erzählt die Geschichte der Fake-Erbin.

Die Netflix-Serie "Inventing Anna" erzählt die Geschichte von Anna "Delvey" Sorokin, die sich jahrelang als Fake-Erbin ausgab und Banken sowie Freunde betrug. Das macht Sorokin heute.

Ihre Geschichte ist aus verschiedenen Gründen spannend. Zum einen ist Anna "Delvey" Sorokin eine verurteilte Schwindlerin, die verschiedene Banken und ihre Freunde über lange Zeit betrogen hat und deshalb ins Gefängnis musste. Zum anderen wurde sie zu einem Symbol für alles, was in der New Yorker High Society falsch läuft. Netflix nimmt die Geschichte von Anna "Delvey" Sorokin zur Grundlage für die Serie "Inventing Anna". Wo ist die in Deutschland aufgewachsene 31-Jährige heute?

"Inventing Anna": Was macht Anna "Delvey" Sorokin heute?

Im Februar 2021 kam Sorokin, die sich über Jahre unter dem Namen "Anna Delvey" als reiche, deutsche Erbin ausgegeben und so verschiedene Banken und Gläubiger betrogen hatte, aus dem Gefängnis. Nur sechs Wochen später wurde sie erneut festgenommen, weil sie ihr Visum überzogen hatte. Seitdem sitzt Sorokin in Haft und wartet auf die Entscheidung. Möglich, dass sie nach Deutschland abgeschoben wird. Kurz vor dem Sendestart von "Inventing Anna" hat sich die 31-Jährige im Online-Magazin "Insider" zu Wort gemeldet.

Sie sieht keine Schuld bei sich – nur Behörden, die sich gegen sie verschworen haben. "Während ich im Gefängnis war, habe ich die Entschädigung aus meinem Strafverfahren vollständig an die Banken gezahlt, von denen ich Geld genommen hatte. Außerdem habe ich in den sechs Wochen, die sie für ausreichend hielten, um mich in Freiheit zu lassen, mehr erreicht als manche Menschen in den letzten zwei Jahren. Die Überschreitung meines Visums war unbeabsichtigt und lag weitgehend außerhalb meiner Kontrolle", verteidigt sie sich.

Ihre ehemalige Freundin kritisiert Netflix

Rachel DeLoache Williams, die Freundin, die wegen Sorokin mehr als 60.000 Dollar Schulden hatte und ein Buch über die zerbrochene Freundschaft schrieb, kritisiert die Darstellung in der Netflix-Serie. In einem Artikel für das "Time"-Magazin schreibt die Fotojournalistin: "Millionen werden zusehen, wie Anna als komplexe Anti-Heldin dargestellt wird, die gegen ihre persönlichen Dämonen und eine Welt kämpft, die junge Frauen ständig unterschätzt. Der Film wird von mehr Menschen gesehen werden, als Anna jemals kennenlernen oder sich die Mühe machen werden, ihr wahres Wesen oder das, was wirklich passiert ist, zu verstehen. Und das ist eine gefährliche Realität."

Anna Sorokin selbst wird sich die Serie nicht ansehen. Es reize sie nicht, eine "fiktionalisierte Version meiner selbst in dieser kriminellen Irrenanstalt zu sehen".

Quellen: "Insider" / "Time"-Magazin

+++ Lesen Sie auch:

Fake-Erbin Anna Delvey kämpft vor Gericht um ihr Image – und ihre Taktik ist clever

Fake-Erbin schreibt Tagebuch aus dem Knast – und zeigt damit, warum sie so faszinierend ist