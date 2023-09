von Karina Geburzky "Liebes Kind" ist in Deutschland derzeit auf Platz eins der Netflix-Serien-Charts. Eine Geschichte über Kidnapping, Missbrauch, psychische Folter und Mord – und mit schockierenden Wendungen bis zum Schluss.

Eine Frau läuft leicht bekleidet nachts durch einen Wald und scheint vor jemandem zu flüchten. Als sie die Lichter eines Autos sieht, läuft sie darauf zu. Der Fahrer des Pkw sieht die blonde Frau in der Dunkelheit nicht und fährt sie um. Einstiege wie diesen gibt es vermutlich häufiger in Serien oder Filmen. Aber alles, was anschließend in der neuen Netflix-Mini-Serie "Liebes Kind", für die der Roman der Autorin Romy Hausmann als Vorlage diente, passiert, ist gar nicht mehr so gewöhnlich.

Netflix-Serie "Liebes Kind": Die Frau, die angeblich Lena heißt

Die verunfallte Frau wird mit einem Krankenwagen abgeholt, weil eine unbekannte Person den Notruf gewählt hat. Doch von dem Fahrer samt Unfallauto fehlt jede Spur. Es wird davon ausgegangen, dass die Person Fahrerflucht begangen hat. Verwunderlich ist nur, woher auf einmal das kleine Mädchen kommt, das behauptet, die schwerverletzte Frau sei ihre Mama. Sie stellt sich den Sanitätern als Hannah vor und wirkt recht unbekümmert und kühl. Gerade so, als würde sie die Gesundheit ihrer Mutter Lena gar nicht wirklich interessieren. Im Krankenhaus angekommen, wird Lena, die von Kim Riedle gespielt wird, erst einmal operiert. Und weil Hannah den Sanitätern im Krankenwagen erzählt hat, dass ihre Mama Blutgruppe AB-negativ hat und dem Kind die Geschichte geglaubt wurde, wäre ihre Mama im OP-Saal fast gestorben.

Die Krankenschwester Ruth kümmert sich in dieser Zeit um die zwölfjährige Hanna (gespielt von Naila Schuberth). Sie gibt dem Kind eine Strickjacke und spricht mit ihm. Und nach und nach kommen immer mehr Einzelheiten ans Licht. Hannah erzählt, ihre Mama sei oft unkonzentriert, würde sich an der Tischkante stoßen und es oft nicht ohne Hilfe auf die Toilette schaffen. Wenn sich aber alle an die Regeln halten, würde schon alles in Ordnung kommen und es gäbe keine Strafen. Hannah erzählt auch, dass sie einen kleinen Bruder namens Jonathan hat, der noch allein zu Hause ist. Außerdem scheint sie sehr lichtempfindlich zu sein. Die Krankenschwester wird bei dem seltsamen Gespräch mit dem Mädchen immer stutziger und wendet sich an die Polizei.

Die Ermittlungen der Polizei

Die Kriminalpolizistin Aida Kurt (Hailey Louise Jones) und der Polizist Gerd Bühling (Hans Löw) vom Landeskriminalamt beginnen mit ihren Ermittlungen und finden nach und nach heraus, dass Lena eigentlich Jasmin heißt und entführt wurde. Jasmin erzählt den Beamten, dass sie von einem unbekannten Täter monatelang mit den Kindern in einem Keller ohne Fenster gesperrt wurde.

Der Entführer scheint perfekt organisiert zu sein. Seine Pychospiele wirken sich enorm auf die Opfer aus. Er manipuliert die Kinder, damit sie schweigen oder sogar lügen. Mit psychischen Missbrauch sorgt er bei der entführten Frau dafür, dass sie ein schweres Trauma erleidet. Womit sie auch noch nach der Freilassung schwer zu kämpfen hat. So sehr, dass sie dadurch die Arbeit der Polizei beeinflusst. Von Folge zu Folge wird der Zuschauer mit neuen Rätseln konfrontiert, wodurch die Serie bis zum Schluss spannend bleibt.