Netflix Serie "Wer ist Erin Carter" - sexy und mörderisch, diese Mama sieht rot

Was jede Frau so im Hause hat: Erin bevorzugt den Klassiker, die Handtaschen taugliche 38er Stub Nose.

von Gernot Kramper Als sie in einen Raubüberfall gerät, zeigt die Mutter und Aushilfslehrerin Erin Carter ihre wahre Natur. Dann muss sie ihr neues Leben mit allen Mitteln vor ihrer mörderischen Vergangenheit verteidigen.

Die Idee ist so alt, wie der Film Noir. Ein Mann will mit seiner mörderischen Vergangenheit brechen, zieht in eine Kleinstadt, findet einen Job, ein nettes Mädchen und dann holt ihn die Vergangenheit wieder ein. So in dem neueren Streifen "A History of Violence" (2005 mit Viggo Mortensen) oder den düsteren Klassikern "The Killers" (1946 mit Burt Lancaster) oder "Out of the Past" (1947 mit Robert Mitchum).

Zu nett, um lange zu dauern

Die Miniserie "Wer ist Erin Carter" greift die Idee auf und versieht sie mit einer weiblichen Hauptperson. Die Britin Erin Carter lebt im sonnigen Spanien und schlägt sich als Aushilfslehrerin an einer Expat-Schule durch. Der Job ist unsicher, doch ihr Haus ist groß, ihr Mann lieb und ziemlich attraktiv. Die einzigen Probleme sind die etwas spröde Art ihrer kleinen Tochter und eine hochnäsige Nachbarin, die Erin spüren lässt, dass sie nicht zu ihren Kreisen gehört.

Das Vorstadt-Idyll wird jäh unterbrochen als Erin und Tochter beim Einkaufen in einen Überfall geraten. In nur einem Wimperschlag verwandelt sich die nette Vorstadtfrau und tötet einen der Räuber mit zwei exakt platzierten Stichen. Die Berichte über die Heldentat der Mutter erreichen auch das ferne London und so schwappt die Vergangenheit – "Out of the Past" – in die Gegenwart hinein. Dann löscht der Polizist Emilio Martin (Pep Ambròs) – der beste Freund von Erins Mann – das entlarvende Überwachungsvideo, das sie als perfekte Tötungsmaschine zeigt. Doch Emilio steckt in einer Notlage und benötigt dringend die neuen Talente von Erin.

Die schöne Killerin

Ohne allzu viel zu verraten: Wie immer in dieser Gattung führen alle Versuche von Erin, die Krise einzudämmen, nur dazu, dass die Gewalt immer mehr in ihr Leben drängt. Warum sollte man sich die Serie ansehen: "Wer ist Erin Carter" bietet erstklassige Aktionszenen. Nicht mit dem großen Budget, doch das Fehlen von Animationen tut eher gut. Verfolgungsjagden, Überfälle, Autocrashs und viele Wunden und Blessuren.

Mitten drin immer Evin Ahmad als Erin Carter. Erin ist eine Weiterentwicklung der Rolle, mit der Ahmad berühmt wurde. In der schwedischen Krimiserie "Schnelles Geld" spielte sie die Jungunternehmerin Leya – die zwischen ihrem Start-Up, ihrem Kind und ihrer Vergangenheit in einer Drogengang im Ghetto hin und her lavieren muss. Und trotz aller guten Pläne für die Zukunft wählt Leya immer die Gewalt, um ihr "sauberes" Business zu schützen. Solange, bis ihr Lover wie auch die alten Freunde alle verblutet sind.

Wenn die Vergangenheit richtig sauer wird

Als Erin Carter nimmt man ihr den Spagat zwischen mörderischer Kampfmaschine und liebevoll, sorgender Frau sofort ab. Dafür sorgt das Setting mit ihrem schnuckligen Mann Jordi Collantes (Sean Teale). Der Krankenpfleger ist so lieb zu seiner Frau und so besorgt um seine Patchwork-Tochter, dass man das romantische Herzchen-Idyll kaum aushalten kann. Erin geht es einfach zu gut, also tauchen aus ihrer Vergangenheit immer finstere Gestalten auf. So ihre gefährliche Freundin Lena Campbell (Denise Gough).

Gough bekannt unter anderem aus den Serien "Andor" und "Witcher" entwickelt ebenfalls eine Rolle weiter. In der Miniserie "Too Close" spielte sie eine psychopathische Kriminelle, die geschickt ihre Psychiaterin manipuliert. Mit Erin verbindet "Tante" Lena mehr als nur eine kriminelle Vergangenheit - etwas was Lena nie verzeihen kann. Vielleicht liegt Erin mit einem nachdenklichen Geständnis gar nicht so falsch: "Was, wenn ich einfach ein schlechter Mensch bin?"

Netflix: Who is Erin Carter?