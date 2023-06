von Laura Schäfer Liebe, Drama und ganz viel Sex: Mit der Netflix-Serie "Sex/Life" wurde Sarah Shahi zum Superstar. Dort zeigte die Schauspielerin ganz viel nackte Haut. Aber wie sie jetzt verriet, war nicht alles echt.

Hallöchen, Popöchen! Zuschauer, die erstmals "Sex/Life" bei Netflix ansehen, könnten durchaus überrascht sein, wie viel nackte Haut und heiße Szenen sie kredenzt bekommen. Die Serie folgt Billie (gespielt von Sarah Shahi), die anfangs mit Ehemann und zwei Kindern in einer beschaulichen Vorstadt lebt. Doch die Idylle ist trügerisch: Die Vorzeige-Ehefrau hat eine bewegte Vergangenheit, zu der auch ihr Ex Cooper (gespielt von Adam Demos) gehört, mit dem sie solch heißen Sex hatte, dass sie heute noch davon träumt.

Der Serien-Name ist Programm und so legen die Schauspieler immer wieder große Teile ihrer Kleidung ab. Sarah Shahi zeigt so nicht nur ihre Kehrseite, sondern auch ihre Oberweite. Jetzt verriet die 43-Jährige allerdings auf Instagram: "Dies waren gar nicht meine Brüste ..." Es habe jeden Morgen etwa eine Dreiviertelstunde gedauert, bis das Team, das für Prothesen zuständig war, die Fake-Brüste angebracht habe. Dazu teilte Shahi ein Oben-ohne-Selfie von sich in der Maske. Neben ihr steht eine Person, die an ihrer rechten Brust etwas aufträgt. Womöglich Silikon-Kleber, denn davon sind mehrere Flaschen ebenfalls in dem Foto zu sehen. "Ich trug sie (die Brust-Prothesen, Anm. d. Red.) in jeder Sex-Szene mit Cooper oder wenn ich Brust beim Stillen zeigen musste", schrieb Shahi zu dem Bild.

Penis-Prothese bei "Sex/Life"-Star Adam Demos?

Shahis Enthüllung ist nicht die erste dieser Art. Seitdem ihr Co-Star Adam Demos in der ersten Staffel seine ganze Männlichkeit den Zuschauern zeigte, rätseln diese, ob das Gemächt des Schauspielers echt war. Die Größe war durchaus beeindruckend. Echt? Prothese? Double? So richtig wollte der 38-Jährige nicht enthüllen, was es mit der mittlerweile berüchtigten Szene auf sich hat. Doch im März dieses Jahres bestätigte der Star aus Down Under im australischen Fernsehen, dass er tatsächlich eine Prothese trug. "Alle Männer, die sich Sorgen gemacht haben, können sich entspannen", witzelte Demos.

Auf weitere Staffeln dürfen sich die Fans allerdings nicht freuen. Mit der zweiten Staffel hat "Sex/Life" sein Ende gefunden.