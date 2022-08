Die dritte Staffel der Netflix-Serie "Locke & Key" startet heute bei dem Streaming-Anbieter. Es ist jedoch die letzte Staffel. Die Serie wird nicht fortgesetzt. Das gab Netflix auf seinem Instagram-Account bekannt. Die Produzenten Carlton Cuse und Meredith Averill sagen über das Ende : "Als wir mit der Arbeit an der Serie begannen, hatten wir das Gefühl, dass drei Staffeln die ideale Länge sind, um die Geschichte der Familie Locke und ihre Abenteuer in Keyhouse zu einem zufriedenstellenden Abschluss zu bringen. Die magischen Schlüssel behalten wir allerdings für unseren persönlichen Gebrauch." Die Serie basiert auf der gleichnamigen Comic-Serie von Joe Hill und Gabriel Rodriguez. "Locke & Key" folgt Nina Locke (Darby Stanchfield) und ihren drei Kindern Tyler, Kinsey (Emilia Jones) und Bode (Jackson Robert Scott), als sie in ein altes, geheimnisvolles Haus umziehen, das Keyhouse. Dort finden die Kinder mysteriöse Schlüssel, die im ganzen Haus versteckt sind, und bald entdecken sie, dass sich mit diesen Schlüsseln nicht nur Türen auf magische Weise öffnen lassen.