Jeden Tag starten gefühlt zig neue Serien allein auf Netflix und Amazon Prime Video – oder aber altbekannte und lieb gewonnene verschwinden aus dem Sortiment oder die finale Staffel unserer Lieblingsserie wird angekündigt. Da fällt es manchmal ganz schön schwer, den Überblick nicht zu verlieren. Bei uns bekommt ihr jetzt alle Neuigkeiten der Streamingdienste gebündelt – damit ihr immer auf dem neusten Stand seid. Mit unserem Newsticker verpasst ihr nie wieder einen Serienhype und kennt vor allem immer die neuesten Insidertipps.

Die Streaming-News der Woche im Ticker:

4. Mai 2020: "Rick and Morty" ist zurück auf den heimischen TV-Bildschirmen: Nachdem die ersten fünf Folgen Ende letzten Jahres erschienen, sind die restlichen Episoden der vierten Staffel ab heute verfügbar. Zu sehen sind sie auf dem Pay-TV-Sender TNT Comedy, auf den Kunden von Sky, Vodafone, Unitymedia oder der Deutschen Telekom zugreifen können. Die irren Abenteuer vom verrückten Wissenschaftler Rick und seinem Enkel Morty werden einmal wöchentlich ausgestrahlt: montags früh um 5.30 Uhr im Originalton oder abends um 22.40 Uhr dieselbe Folge mit deutschen Untertiteln. Alternativ streamt ihr die fünf neuen Folgen "Rick and Morty" im Wochenrhythmus per Sky Ticket. Wann die deutsche Synchronfassung erscheint, ist bisher noch unklar.

7. Mai 2020: Michelle Obama gehört zweifelsohne zu den beeindruckendsten First Ladys der vergangenen Jahrzehnte. Seit fast vier Jahren schon lebt sie nicht mehr im Weißen Haus. Der Faszination an ihrer Person hat das aber absolut keinen Abbruch getan. Obamas Biografie "Becoming" wurde zum Bestseller. Jetzt können sich Fans auf einen intimen Einblick in das Leben der Juristin freuen. Seit gestern ist die Dokumentation "Becoming - Meine Geschichte" basierend auf dem Buch Obamas auf Netflix zum Streamen verfügbar. Der Film zeigt Momente ihrer Buchtour, Interviews mit Weggefährten und ihr selbst. Dabei geht die Ehefrau von Barack Obama auch ins Detail darüber, was die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit psychisch mit ihr gemacht hat.