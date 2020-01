Jeden Tag starten gefühlt zig neue Serien allein auf Netflix und Amazon Prime Video – oder aber altbekannte und lieb gewonnene verschwinden aus dem Sortiment oder die finale Staffel unserer Lieblingsserie wird angekündigt ... Da fällt es manchmal ganz schön schwer, den Überblick nicht zu verlieren. Bei uns bekommt ihr jetzt alle Neuigkeiten der Streamingdienste gebündelt – damit ihr immer auf dem neusten Stand seid. Mit unserem Newsticker verpasst ihr nie wieder einen Serienhype und kennt vor allem immer die neuesten Insidertipps.

Die Streaming-News der Woche im Ticker:

Ende von "Better Call Saul" steht fest – aber Fans können sich über die fünfte Staffel bei Netflix freuen

23. Januar 2020: Fast zwei Jahre mussten wir darauf warten zu erfahren, wie es mit der Verwandlung von Jimmy McGill zu Saul Goodman weitergeht. Doch am 24. Februar 2020 startet nun die fünfte Staffel von "Better Call Saul". Die insgesamt zehn Folgen werden wöchentlich beim Streaminganbieter Netflix erscheinen. Einen Vorgeschmack gab es schon im ersten Trailer, der von Fernsehsender AMC veröffentlicht wurde:

Once more, with feeling. pic.twitter.com/LVx1CMWIcJ — Better Call Saul (@BetterCallSaul) January 1, 2020

Gleichzeitig sind es wohl die letzten Geschichten des "Breaking Bad" Spin-Offs. Denn wie das Online-Magazin "Variety" berichtet, soll es nur noch eine finale sechste Staffel der Serie geben. Die 13 geplanten Episoden werden wahrscheinlich im kommenden Jahr zu sehen sein.

Disney Plus startet früher: Ab wann ihr "Baby Yoda" in Deutschland sehen könnt

22. Januar 2020: Der Netflix-Konkurrent Disney Plus startet früher als erwartet im deutschsprachigen Raum. Wie der US-amerikanische Medienkonzern bekanntgab, soll der Streamingdienst in Deutschland, Österreich, der Schweiz und auch in Frankreich, Großbritannien, Irland und Spanien am 24. März an den Start gehen; eigentlich sollte Disney Plus in Deutschland und Österreich erst ab dem 31. März 2020 verfügbar sein. Im Sommer sollen dann weitere EU-Länder folgen.

Und auch die Preise stehen fest: In Deutschland und Österreich wird ein Monats-Abo für 6,99 Euro erhältlich sein, ein Jahresabo liegt bei 69,99 Euro. Neben zahlreichen Filmen und Serien aus dem Disney-Universum (Walt Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, National Geographic, 21st Century Fox etc.) können Fans sich auch auf die Star Wars-Serie "The Mandalorian" freuen, bei der auch der viel gehypte "Baby Yoda" zu sehen ist.

Netflix erweckt Bestseller-Comic "Locke & Key" als Serie zum Leben

21. Januar 2020: Comic-Fans dürfen aufhorchen: Netflix nimmt sich des amerikanischen Comic-Bestsellers "Locke & Key" an und erweckt die Figuren zum Leben. Die zehnteilige Netflix Original Serie ist ab dem 7. Februar beim Streamingdienst verfügbar. Die Realverfilmung erzählt die Geschichte der drei Locke-Geschwister, die nach dem mysteriösen Tod ihres Vaters zusammen mit ihrer Mutter zurück in deren Elternhaus ziehen. Dieses steckt voller magischer Schlüssel, die mit dem Tod ihres Vaters in Zusammenhang stehen könnten.

Als die Geschwister die verschiedenen Schlüssel und ihre einzigartigen Kräfte ausprobieren, erwecken sie einen bösartigen Dämon, der sie fortan verfolgt. Die Serie von Carlton Cuse und Meredith Averill ist ein Mix aus Coming-of-Age und Mystery, und behandelt die zentralen Themen Liebe, Verlust und die unerschütterlichen Bindungen einer Familie.

Netflix: Dreharbeiten zur dritten Staffel "Sex Education" sollen schon im Frühjahr 2020 beginnen

20. Januar 2020: Am 17. Januar ist auf Netflix die zweite Staffel der beliebten Serie "Sex Education" gestartet – und Fans dürfen sich offensichtlich schon auf die Fortsetzung freuen. Wie das Online-Portal "What’s on Netflix" berichtet, ist die dritte Staffel schon in Planung. Die Dreharbeiten sollen möglicherweise schon im Frühjahr diesen Jahres starten. Auch Laurie Dunn, Autorin der Serie, gab bekannt, dass sie schon an einer dritten Staffel arbeitet; Netflix hat sich aber bisher noch nicht offizielle dazu geäußert.

Sex Education erzählt die Geschichte von Otis Milburn, , der bei seiner Mutter und Sexualtherapeutin Jean lebt. In der ersten Staffel gründen Otis und seine Freundin Maeve Wiley eine Praxis für Sexualtherapie, um sein intuitives Talent für Sexualfragen zu Geld zu machen. In der zweiten Staffel muss Spätentwickler Otis selbst lernen, mit seinen erwachenden sexuellen Bedürfnissen klarzukommen, um mit seiner Freundin Ola Fortschritte zu machen. Gleichzeitig entstehen zwischen ihm und Maeve Spannungen. Da droht an der Moordale Secondary auch noch eine Chlamydien-Infektion, die deutlich macht, wie wichtig sexuelle Aufklärung in der Schule ist.

Tschüs, gute Vorsätze: Netflix kreiert Eis mit "Ben & Jerry's"

17. Januar: Weniger Süßigkeiten, weniger Fernsehen – diese Vorsätze haben wohl die meisten für das noch junge Jahr. Doch nun kommen uns zwei Giganten in die Quere: Streaminganbieter Netflix hat zusammen mit dem US-Eishersteller "Ben&Jerry's" gemeinsame Sache gemacht und ein Eis mit dem vielsagenden Namen "Netflix and Chill’d" auf den Markt gebracht. Angelehnt ist das Wortspiel an die Phrase "Netflix und Chill" und soll perfekt zu jedem Serienmarathon passen. Wer kann sich auch schon bei einer Mischung aus Erdnussbuttereis, Brezel- und Browniestücken auf mehr als aufs Eisessen konzentrieren!? Die Kalorienbombe ist ab sofort in Deutschland erhältlich, auch in einer veganen Variante.