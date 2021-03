Netflix zeigt Doku über The Notorious B.I.G.: "Biggie: Das ist meine Geschichte"

Neue Netflix-Doku zeigt nie gesehene Bilder aus dem Leben von The Notorious B.I.G.

Netflix, Amazon Prime Video & Co.

+++ Streaming-News +++ Netflix, Amazon Prime Video & Co. Neue Netflix-Doku zeigt nie gesehene Bilder aus dem Leben von The Notorious B.I.G.

Was ist neu bei Netflix, Amazon Prime, Apple TV+ und Co.? Im Streamingticker verpassen Sie keine Serie und keinen Film mehr. Aktuell: "Biggie: Das ist meine Geschichte".

Die Streaming-News der Woche im Ticker:

1. März 2021: Er gehört zu den erfolgreichsten Rappern aller Zeiten und hat mittlerweile Legendenstatus erreicht: The Notorious B.I.G. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Christopher George Latore Wallace hieß, schaffte es vom Drogendealer zum Musikstar. Im März 1997 wurde er aus einem fahrenden Auto erschossen, starb kurze Zeit später an den Folgen im Krankenhaus. In der neuen Dokumentation "Biggie: Das ist meine Geschichte" wird sein Leben und Schaffen nachgezeichnet. Außerdem kommen Weggefährten zu Wort, wie zum Beispiel P. Diddy. Die Doku ist ab heute bei Netflix abrufbar.

Jeden Tag starten zig neue Serien auf Netflix, Amazon Prime Video oder Apple TV+ – oder aber altbekannte und lieb gewonnene verschwinden aus dem Sortiment. Da fällt es manchmal schwer, den Überblick zu behalten. Im Streamingticker bekommen Sie jetzt alle Neuigkeiten der Streamingdienste gebündelt – damit Sie immer auf dem neusten Stand sind. So verpassen Sie keinen Serienhype mehr.