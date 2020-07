Jeden Tag starten gefühlt zig neue Serien allein auf Netflix und Amazon Prime Video – oder aber altbekannte und lieb gewonnene verschwinden aus dem Sortiment oder die finale Staffel unserer Lieblingsserie wird angekündigt. Da fällt es manchmal ganz schön schwer, den Überblick nicht zu verlieren. Bei uns bekommt ihr jetzt alle Neuigkeiten der Streamingdienste gebündelt – damit ihr immer auf dem neusten Stand seid. Mit unserem Newsticker verpasst ihr nie wieder einen Serienhype und kennt vor allem immer die neuesten Insidertipps.

Die Streaming-News der Woche im Ticker:

22. Juli 2020: "Synthethische Biologie macht uns von Geschöpfen zu Schöpfern" – dieses düstere Versprechen der Star-Dozentin Prof. Tanja Lorenz (Jessica Schwarz) im Trailer für "Biohackers" ist Programm. In der neuen deutschen Netflix-Serie findet Medizin-Studentin Mia (Luna Wedler) an der Uni Freiburg heraus, was es mit Biotechnologie, Gen-Experimenten, den daraus folgenden ethischen Bedenken und ähnlich wichtigen Dingen – Freundschaft, Liebe und Rache – auf sich hat.

Die sechsteilige Science-Thriller-Serie sollte eigentlich schon Ende April starten – aufgrund der Corona-Pandemie fiel der Release dann allerdings ins Wasser. Zu Beginn sei eine Szene zu sehen, die im Zusammenhang mit der damaligen Lage verstörend hätte wirken können, heißt es dazu von Netflix. Nun steht das neue Datum fest: Am 20. August sind die Episoden weltweit in den Streaming-Bibliotheken der Netflix-Nutzer verfügbar. In den weiteren Rollen sind unter anderem Adrian Julius Tillmann, Caro Cult, Thomas Prenn, Jing Xiang, Sebastian Jakob Doppelbauer und Benno Fürmann zu sehen.

20. Juli 2020: Feuchtfröhlichen Karaoke-Abenden zieht das Coronavirus gerade einen Strich durch die Rechnung. Doch Netflix schafft ab 7. August allen Gesang-Fans Abhilfe. Palina Rojinski ist laut dem Streamingdienst "Party-Host" von "Sing On! Germany". Sie selbst wird einstudierte Choreografien und Tänze vorführen. Es ist nicht das erste Mal, dass Rojinski im TV das Tanzbein schwingt. In der ProSieben-Sendung "Got to Dance" führte sie bereits die Jury an. Nun wird sie ihre erste Netflix-Show moderieren. Das Konzept von "Sing On! Germany" ist vielversprechend. Sechs Amateursänger/innen singen pro Folge um einen Jackpot. Ein "Voice Analyser" zeigt dabei direkt an, ob sie die Töne treffen - oder eben nicht.

"Ich kann es kaum erwarten, dass es nun endlich los geht mit 'Sing on! Germany'. Die Show ist unglaublich mitreißend, man kriegt schlagartig gute Laune, fängt an mitzusingen egal ob man's kann oder nicht und man versteht endlich mal die Texte, weil die unten eingeblendet werden", verrät Rojinski.